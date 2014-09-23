«Укрзализныця» создала контакт-центр для информирования о реформе ведомства

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») создала контакт-центр, который предоставляет всю необходимую информацию о целях и задачах реформы железнодорожной отрасли страны.

В пресс-службе «Укрзализныци» УНИАН сообщили, что этот контакт-центр создан на базе структурного подразделения ведомства Украинского транспортно-логистического центра.

«По вопросам реформирования «Укрзализныци» можно обращаться по телефонам: (044) 222-02-12 или 5-22-22 (железнодорожный) с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 и в пятницу с 8:00 до 15: 45», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Кабмин принял решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности.

В новообразованное общество войдут 25 филиалов, объединяющих шесть железных дорог и предприятий железнодорожного транспорта общего пользования, государственные пакеты акций хозяйственных обществ по ремонту тягового и подвижного состава, заводы по производству железобетонных конструкций, шпал и прочего.

Дальнейшая внутренняя трансформация компании предполагает формирование вертикально интегрированных структур по видам деятельности. Заключительный этап реформирования предусматривает акционирование выделенных структурных единиц.

Как правопреемник железнодорожной госадминистрации, новообразованное акционерного общество продолжит действие соглашения с профсоюзами на 2014-2015 годы. В частности, все социальные гарантии, предусмотренные отраслевым соглашением, будут действовать как в период проведения реорганизации железнодорожных предприятий и создания акционерного общества, так и в период первого года его существования до заключения нового соглашения.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.