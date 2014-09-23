Железнодорожные билеты с октября подорожают на 10%

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") 1 октября проведет очередную запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

Об этом сообщил на брифинге начальник управления аналитики Главного управления перевозок "Укрзализныци" Николай Топчиев.

При этом Топчиев подчеркнул, что первое повышение тарифов на проезд в пассажирских поездах на 10% было проведено 8 августа, а после второго этапа индексации тарифов с 1 октября стоимость проезда, наоборот, уменьшится по сравнению с тарифами на летние перевозки, так как будет действовать более низкий коэффициент индексации стоимости проезда в зависимости от периода года - 0,93.

«Пассажиры не почувствуют повышения стоимости билетов, ведь с 1 октября вступает в действие понижающий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах - 0,93. Таким образом, цена на проезд железнодорожным транспортом стала ниже, чем в июне-августе текущего года, когда действовал календарный коэффициент 1,07», - пояснил Топчиев.

По его словам, с 1 октября стоимость проезда, например, в плацкартном вагоне поезда Киев – Харьков (489 км) будет составлять 119,97 грн, в купейном – 217,29 грн, тогда как на сегодняшний день при действии коэффициента по дням недели 1,0 и по периоду года 1,07 (с учетом комиссионного сбора и стоимости постельного белья) стоимость проезда в плацкартном вагоне этого поезда составляет 124,24 грн, в купейном – 226,04 грн.

Топчиев также напомнил, что индексация тарифов проводится на основании приказа Министерства инфраструктуры Украины №332 от 21 июля 2014 года "Об утверждении изменений к тарифам на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении".

Как сообщал УНИАН, 8 августа "Укрзализныця" провела запланированную индексацию тарифов на проезд в пассажирских поездах внутреннего сообщения на 10% по отношению к 2013 году во всех категориях пассажирских вагонов, кроме СВ и поездов категории "Интерсити+".

Также в конце июля "Укрзализныця" провела индексацию тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории Украины на 12,5% по отношению к 2013 году, что позволит повысить доход железнодорожной отрасли на 1,8 млрд грн.

«Укрзализныця» не единожды подчеркивала, что в Украине пассажирские перевозки являются убыточными и покрываются за счет прибыли от грузовых перевозок, и для того, чтобы выйти на уровень нулевой рентабельности в пассажирском секторе, необходимо повысить тарифы на проезд в пассажирских поездах почти втрое.

Справка УНИАН. Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 годы составили 33,5 млрд грн, которые ведомство традиционно покрывает самостоятельно за счет перекрестного субсидирования.

Стоимость проезда по украинским железным дорогам является самой низкой среди стран СНГ. Так, стоимость проезда во внутреннем сообщении в плацкартных вагонах Российских железных дорог в 4,5-5,36 раза превышает действующий в Украине тариф, а в купейных вагонах - в 4,3 раза. Проезд в плацкартных вагонах поездов Казахстана дороже в 2,7-2,9 раза, а в купейных - в 2,25-2,42 раза.