Южная железная дорога запускает поезд Харьков, Кременчуг – Симферополь

Южная железная дорога (ЮЖД) назначила ночной скорый двухгруппный поезд №92/81-82/91 сообщением Харьков, Кременчуг (Полтава) – Симферополь, который будет курсировать ежедневно с 1 октября до 29 мая 2015 года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, в составе поезда группы вагонов Харьков - Симферополь, Кременчуг - Симферополь и Полтава - Симферополь.

В частности, группа беспересадочных вагонов сообщением Харьков - Симферополь будет отправляться ежедневно в 20:45, за исключением 31 декабря, и прибывать в Симферополь в 08:15.

Группа беспересадочных вагонов сообщением Кременчуг – Симферополь будет отправляться через день в 14:45, из Полтавы (через день) - в 17:09. Последние две группы будут прибывать на станцию Харьков в 19:53, где будет комплектоваться полный состав поезда и выезжать в Симферополь со временем прибытия туда в 8:15.

В обратном направлении группы вагонов будут отправляться ежедневно в 20:35, кроме 1 января, и прибывать в Харьков в 08:03, в Полтаву в 11:46, в Кременчуг – в 14:33.

Как сообщал УНИАН, Южная железная дорога назначила дополнительный поезд №127/128 сообщением Харьков – Зерновое, который начнет курсировать с 1 октября.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.