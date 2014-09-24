«Укрзализныця» обжалует в суде отмену конкурса по оценке своего имущества

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена обжаловать в окружном административном суде Киева решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) об отмене процедуры закупки услуг по проведению независимой оценки имущества и имущественных прав ведомства с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская железная дорога».

«Укрзализныця» будет обжаловать такое решение Антимонопольного комитета в суде и требовать его отмены, поскольку этот факт не только ущемляет права тех участников, которые подали заявки на участие в тендере, но и срывает программу Кабинета министров по реформированию «Укрзализныци», - сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, 19 сентября постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета приняла решение обязать «Укрзализныцю» отменить тендер на проведение оценки ее имущества.

Напомним, в начале августа «Укрзализныця» организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества, заявки на участие в котором подали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine. Однако позже ведомство подало иск в Генеральную прокуратуру Украины из-за попытки срыва малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг" данного конкурса. В частности, эта компания до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера, в связи с чем комитет на месяц отсрочил принятие решения.

В пресс-службе «Укрзализныци» уточнили, что данная полтавская компания официально не обращалась к «Укрзализныце» за тендерной документацией и, соответственно, заявок на участие в конкурсе не подавала, а о ее существовании ведомство узнало лишь после подачи ею жалобы в АМКУ.

Начальник отдела договорных отношений и координации закупок «Укрзализныци» Игорь Бондаренко, ссылаясь на Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок», сообщил, что затягивание процедуры закупки предусматривает приостановку «Укрзализныцей» любых действий и принятия любых решений по тендеру, кроме действий, направленных на устранение нарушений. Таким образом, закон запрещает заключать договор о закупке оценочных услуг во время процедуры обжалования.

Читайте также«Укрзализныця» создала комиссию по профилактике правонарушений и коррупцииКак сообщал УНИАН, правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

Согласно программе реформирования, оценка имущества и имущественных прав «Укрзализныци» должна быть проведена не позже октября текущего года.

Компания-победитель будет отобрана на конкурсной основе для заключения с ней договора о проведении независимой оценки с оплатой услуг за счет средств "Укрзализныци".

Сводный акт оценки имущественного комплекса создаваемого акционерного общества, после проведения рецензии Фондом государственного имущества, должен быть представлен на утверждение правительству.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.