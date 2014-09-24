Одесская железная дорога разместит облигации на 810 млн гривень
Привлеченные от продажи облигаций финансовые ресурсы будут направлены на капитальные инвестиции.
Одесская железная дорога (ОЖД) намерена разместить облигации общей номинальной стоимостью 810 млн грн.
Об этом эмитент сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, соответствующее решение принял начальник ОЖД Виктор Фрунза 22 сентября текущего года.
Привлеченные от продажи облигаций финансовые ресурсы будут направлены на капитальные инвестиции, в том числе на обновление и модернизацию основных фондов, с целью достижения их конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, на усовершенствование системы быстрого продвижения транзитных грузов по территории Украины, а также на пополнение оборотных средств, в частности, на рефинансирование задолженности.
Размещение ценных бумаг планируется на столичной фондовой бирже ПФТС. Период размещения облигаций, а также другие условия их выпуска не указаны.
Читайте такжеОдесская железная дорога хочет привлечь кредиты на 150 млн гривеньКак сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена к концу 2014 года выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн двумя траншами: первый - на 2 млрд грн и второй - на 175 млн долл. с хеджированием валютных рисков.
Срок обращения всех облигаций - до 2017 года. Премия по облигациям не будет превышать 2-3% ставки по государственным бумагам с соответствующим сроком обращения.
Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.
Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.