Одесская железная дорога разместит облигации на 810 млн гривень

Одесская железная дорога (ОЖД) намерена разместить облигации общей номинальной стоимостью 810 млн грн.

Об этом эмитент сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение принял начальник ОЖД Виктор Фрунза 22 сентября текущего года.

Привлеченные от продажи облигаций финансовые ресурсы будут направлены на капитальные инвестиции, в том числе на обновление и модернизацию основных фондов, с целью достижения их конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, на усовершенствование системы быстрого продвижения транзитных грузов по территории Украины, а также на пополнение оборотных средств, в частности, на рефинансирование задолженности.

Размещение ценных бумаг планируется на столичной фондовой бирже ПФТС. Период размещения облигаций, а также другие условия их выпуска не указаны.

Читайте такжеОдесская железная дорога хочет привлечь кредиты на 150 млн гривеньКак сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена к концу 2014 года выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн двумя траншами: первый - на 2 млрд грн и второй - на 175 млн долл. с хеджированием валютных рисков.

Срок обращения всех облигаций - до 2017 года. Премия по облигациям не будет превышать 2-3% ставки по государственным бумагам с соответствующим сроком обращения.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.