Оккупанты ввели в Севастополе режим чрезвычайной ситуации из-за проблем со связью

Оккупационная власть Севастополя ввела режим чрезвычайной ситуации для всех органов управления и ГУП Севастополя «Севтелекома» в связи с тем, что «Укртелеком» прекратил оказывать услуги на территории города, сообщается на сайт городской администрации.

В специальном постановлении «Севтелекому» поручено принять меры к отключению технологического управления сетью фиксированной связи со стороны Украины, обеспечив при этом фиксированную связь экстренных служб всеми доступными способами. Также поручено обеспечить поддержку работоспособности всей сети фиксированной связи.

Как сообщал УНИАН, один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций «Укртелеком» заявил 24 сентября, что временно прекращает предоставление телекоммуникационных услуг в Севастополе в связи с незаконным проведением инвентаризации имущества компании оккупационными властями полуострова.

«Укртелеком» также считает незаконным отстранение директора Севастопольского филиала компании от занимаемой должности на время проведения инвентаризации.

«Действия властей Севастополя посягают на частную собственность ОАО «Укртелеком» и противоречат законодательству Украины, Российской Федерации и нормам международного права о неприкосновенности частной собственности», - заявили в компании.

При этом там отметили, что сложившиеся обстоятельства в Севастополе «ставят под угрозу дальнейшую работу оператора и обеспечение телекоммуникационными услугами жителей всего полуострова Крым».