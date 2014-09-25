С сегодняшнего дня возобновлено движение поездов из Донецка

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 25 сентября возобновляет движение пассажирских поездов дальнего следования со станции Донецк, которое было прекращено с 12 августа в связи с повреждением объектов железнодорожной инфраструктуры вследствие боевых действий на востоке Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«С 25 сентября, почти через полтора месяца вынужденного перерыва, восстанавливается курсирование пассажирских поездов дальнего следования со станции Донецк. Первый поезд, который отправится из Донецка после длительного прекращения движения на дальние расстояния - это «Горняк» №47/48 сообщением Донецк - Севастополь», - сказано в сообщении.

Читайте также«Укрзализныця» обжалует в суде отмену конкурса по оценке своего имуществаВ частности, поезд №47/48 сообщением Донецк—Севастополь будет отправляться ежедневно из Донецка в 17:34 и прибывать в Севастополь в 7:05. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:50 и прибывать в Донецк в 14:15.

Маршрут курсирования поезда №47/48 сообщением Донецк - Севастополь пролегает через станции Волноваха, Камыш-Заря, Мелитополь, Джанкой и Симферополь.

«Возобновление движения пассажирских поездов дальнего следования стало возможным благодаря восстановлению железнодорожного полотна на участке Донецк—Рутченково—Мандрыкино—Доля—Еленовка», - сообщили в пресс-службе.

Для удобства пассажиров предусмотрены посадки на станциях Рутченково в 17:50 и Мандрыкино в 18:00, которые находятся в черте города Донецк.

Пресс-служба подчеркивает, что Донецкая железная дорога в полном объеме осуществит возврат денежных средств тем пассажирам, которые приобрели проездные документы на указанный поезд в период с 25 до 27 сентября 2014 года.

"Ранее поезда дальнего следования отправлялись из Константиновки, сегодняшний этот поезд отправляется из Донецка, то есть те пассажиры, которые не смогут осуществить посадку на поезд по Донецку, мы им вернем полную стоимость проездных документов", - уточнили в пресс-службе.

По состоянию на 25 сентября пассажирские поезда дальнего следования отправляются со станций Константиновка, Луганск и Мариуполь.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября «Укрзализныця» возобновила движение пассажирских поездов дальнего следования до станции Луганск, которое было прекращено с конца июля.

Начиная со второй половины мая, на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.

По состоянию на начало сентября ущерб «Укрзализныци» от действий террористов на востоке страны составил порядка 900 млн грн.

«Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года.