Возобновлено движение пригородных поездов на участке Иловайск - Донецк

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с завершением ремонтно-восстановительных работ возобновила курсирование пригородных поездов с 25 сентября на участке Иловайск - Моспино - Менчугово - Ларино - Чумаково - Мушкетово - Донецк-2, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, по состоянию на 25 сентября пригородные поезда Донецкой железной дороги курсируют в Донецкой области на участках: Мариуполь - Волноваха, Очеретино - Красноармейск - Чаплино, Скотоватая - Константиновка - Славянск - Красный Лиман; Скотоватая - Славянск - Бантышево, Красный Лиман - Северск - Артемовск-2 - Курдюмовка, Иловайск - Донецк-2; в Луганской области на участках: Родаково - Луганск, Родаково - Сентяновка, Кипучая - Коммунарск - Родаково, Венгеровка - Переездная - Рубежное - Сватово - Купянск, Луганск - Мануиловка, Луганск - Изварино.

Донецкая магистраль напоминает, что при планировании поездки пассажирам следует обращаться за уточняющей информацией в железнодорожные кассы и справочные службы вокзалов, а также следить за объявлениями на вокзалах и станциях, где по громкоговорящей связи проводится регулярное информирование обо всех изменениях в графике движения поездов.

"Донецкая железная дорога продолжает ремонтно-восстановительные работы железнодорожной инфраструктуры и принимает все возможные меры для организации безопасных пассажирских перевозок", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября ДЖД возобновила курсирование пригородных поездов на участке Изварино - Краснодон - Семейкино - Луганск, а с 24 сентября на направлении Сватово - Рубежное - Лисичанск - Переездная – Венгеровка.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.