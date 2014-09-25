Назначены беспересадочные вагоны по маршруту Киев - Рубежное

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с 25 сентября запускает курсирование трех беспересадочных вагонов по маршруту Киев - Рубежное (Луганская область), сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, два плацкартных вагона и один купейный будут отправляться из столицы в 18:56 в составе поезда № 520/519 сообщением Киев - Луганск. Из Харькова вагоны продолжат курсирование в составе поезда № 526/524 по маршруту Харьков - Рубежное и прибудут на станцию назначения в 12:25.

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Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» с целью изучения потенциального пассажиропотока с 15 сентября по 15 октября продлила маршрут курсирования поезда №526/525 сообщением Харьков - Сватово до станции Рубежное.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов), в частности, назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах.