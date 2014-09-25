Приднепровская железная дорога разместит облигации на 1,2 млрд гривень

Приднепровская железная дорога (ПЖД) намерена разместить облигации общей номинальной стоимостью 1,24 млрд грн. Об этом эмитент сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующее решение было принято 24 сентября текущего года.

Привлеченные от продажи облигаций финансовые ресурсы будут направлены на капитальные инвестиции, а также на пополнение оборотных средств, в частности, для рефинансирования задолженности.

Период размещения облигаций, а также другие условия их выпуска не указаны.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена к концу 2014 года выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн двумя траншами: первый - на 2 млрд грн и второй - на 175 млн долл. с хеджированием валютных рисков.

Срок обращения всех облигаций - до 2017 года. Премия по облигациям не будет превышать 2-3% ставки по государственным бумагам с соответствующим сроком обращения.

22 сентября Одесская железная дорога приняла решение разместить облигации на 810 млн грн.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.