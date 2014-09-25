МАУ просит правительство помочь спасти украинскую авиацию

Об этом говорится в пресс-релизе авиакомпании, текстом которого располагает УНИАН.

«Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» действительно обратилась к правительству Украины с письмом, в котором выражена глубокая озабоченность состоянием авиатранспортной отрасли Украины и предложен ряд антикризисных мер, которые, по мнению авиакомпании, могут способствовать сохранению жизнеспособности отрасли в целом и национального авиаперевозчика Украины – авиакомпании МАУ – в частности», - говорится в сообщении.

В МАУ подчеркнули, что авиакомпания является отраслеобразующим предприятием гражданской авиации Украины, и потому ситуация в компании непосредственно зависит от политико-экономической ситуации в государстве.

«А эта ситуация сегодня является беспрецедентной за всю историю Украины и вызывает значительное падение рынка пассажирских авиаперевозок», - отмечают в авиакомпании.

По данным МАУ, только в августе 2014 года падение рынка составило более 27% по сравнению с аналогичным периодом 2013-го года. Ключевыми причинами стало закрытие аэропортов Донецка и Луганска, отсутствие доступа на рынок Крыма, традиционного обеспечивавшего для перевозчика мощный внутренний и международный пассажиропотоки. «Также запрещен пролет через воздушное пространство АР Крым, ограничен пролет воздушных судов над Восточной Украиной, исключена возможность выполнения рейсов в восточном направлении по спрямленным маршрутам через воздушное пространство Российской Федерации. Драматически сократился пассажиропоток между Украиной и Российской Федерацией», - обратили внимание в авиакомпании.

Значительными потерями для перевозчика обернулась 60-процентная девальвация национальной валюты, что привело к значительному снижению платежеспособного спроса на международные перелеты.

В МАУ отметили, что на сегодня правительства многих государств мира категорически не рекомендуют своим гражданам посещать Украину, а зарубежные авиакомпании и агентства по продажам авиабилетов стремятся свести транзит через аэропорты Украины к минимуму. Международные перевозчики значительно сократили количество рейсов, либо полностью прекратили полеты в и через Украину, что несет убытки аэропортам Украины и «Украэроруху», как организации обеспечивающей сопровождение воздушных судов.

«В этой тяжелейшей ситуации авиакомпания МАУ сохраняет сеть собственных внутренних и международных рейсов, продолжает генерировать транзитный пассажиропоток через Украину и выполняет свои обязательства перед пассажирами и партнерами в полном объеме, лишь незначительно сократив флот и часть маршрутов внутри страны и в Россию, - подчеркнули в авиакомпании. Менеджмент и акционеры авиакомпании предпринимают все возможные антикризисные меры, которые находятся в области их контроля, однако в той кризисной ситуации, в которой сегодня оказалась украинская авиация, для стабилизации отрасли необходима поддержка правительства».

По словам руководства МАУ, авиакомпания готова к конструктивному взаимодействию с правительством и профильными министерствами и ведомствами «с целью недопущения коллапса авиатранспортной отрасли Украины, разрушения наработанной годами маршрутной сети и нанесения непоправимого ущерба национальным интересам Украины».

«Очевидно, что в случае краха маршрутной сети, ее последующее восстановление потребует длительного времени и огромных финансовых ресурсов, значительно превышающих тот объем кредитного финансирования и помощи, который ведущий украинский перевозчик просит сегодня от государства для сохранения существующей инфраструктуры», - резюмировали в МАУ.

Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Базовый аэропорт – крупнейший в Украине международный аэропорт «Борисполь». Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. В 2013 году МАУ попала в список ежегодного рейтинга "ТОП-500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы", составленного международной аудиторско-консалтинговой компанией Deloitte, заняв 424-е место.