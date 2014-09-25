"Смарт-Холдинг" Новинского оказал финпомощь судостроителям

Принципиальное решение о выделении финансовой помощи для полного погашения задолженности принято акционером компании Смарт-Холдинг Вадимом Новинским.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Смарт-Холдинга".

Как сообщил исполнительный директор Smart Maritime Group (входит в "Смарт-Холдинг") Василий Федин, в настоящее время на ЧСЗ завершается процесс реструктуризации и реализуется план антикризисных мероприятий, который позволит предприятию преодолеть последствия потери основных рынков сбыта вследствие ухудшения мировой конъюнктуры и военного конфликта на Востоке страны. "Мы потеряли традиционных заказчиков из Российской Федерации, другие клиенты также не спешат размещать судостроительные и ремонтные заказы на территории страны, где гремят взрывы. Тем не менее, на уровне собственника было принято решение погасить задолженность по зарплате сотрудникам завода", - отметил исполнительный директор.

Он подчеркнул, что такое решение продиктовано бизнес логикой, поскольку возрождение украинского судостроения невозможно без сохранения кадрового и производственного потенциала судостроительных предприятий.

"Поэтому мы пошли на отвлечение инвестиционного ресурса от других бизнес-направлений холдинга. Кроме того, такая возможность появилась благодаря оптимизации структуры управления нашим судостроительным бизнесом, освоению производства новых видов продукции, в т.ч. для машиностроительных и металлургических предприятий", — добавил Федин.

Исполнительный директор Smart Maritime Group считает, что переход конфликта на Востоке в стадию мирного урегулирования дает надежду на возобновление ритмичной работы предприятия.

"Проведен ряд серьезных переговоров с российскими контрагентами и мы надеемся, что в ближайшее время они будут реализованы в конкретные контракты, в том числе и для Черноморского судостроительного завода", - сообщил руководитель Smart Maritime Group.

Как сообщали Ukranews, ЧСЗ основан в 1897 году, занимается строительством и ремонтом танкеров, балкеров и других типов судов, водоизмещением до 105000 тонн. Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9000 тонн.

Завод входит в состав судостроительного субхолдинга компании "Смарт-холдинг", которую контролирует бизнесмен Вадим Новинский.