На Донетчине починили канал Северский Донец-Донбасс

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета.

"Специалистами КП «Компания «Вода Донбасса» сегодня в 07.15 удалось запустить второй насосный агрегат на Верхне-Кальмиусской фильтровальной станции, от которой Донецк получает воду. Благодаря этому в дальнейшем возможно увеличение объемов подаваемой воды на город, что положительно скажется на водоснабжении", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВозобновлено движение пригородных поездов на участке Иловайск - Донецк Также отмечается, что на данный момент КП «Донецкгорводоканал» выполняет необходимые мероприятия по стабилизации водоснабжения в городе в прежнем режиме.

Сегодня водоподача улучшится, однако часть подаваемых объемов на город будет затрачена на заполнение систем отопления в Петровском, частично Ленинском и Куйбышевском районах, заявили в горсовете.