Новый руководитель «Борисполя»: Аэропорт нужно сделать комфортным для пассажира

Евгений Дыхне возглавил «Борисполь» в конце сентября. Свое назначение он назвал неожиданным, хотя в транспортной сфере Дыхне человек отнюдь не новый. В 2007-2009 годах он возглавлял авиакомпанию «Львовские авиалинии», а в 2009-ом ушел на железную дорогу – руководил сегментом пассажирских перевозок «Укрзализныци».

Разговор с журналистами Дыхне начал с того, какие проблемы он намерен решить в первую очередь.

"Два рабочих дня – недостаточно, чтобы изучить все вопросы на таком серьезном и большом предприятии, где работают 4600 человек, – начал разговор руководитель «Борисполя». - Опыт работы с большими коллективами у меня есть. До недавнего времени я руководил всем пассажирским сегментом «Укрзализныци». Это - сотни тысяч человек. Надеюсь, что доверие Министерства транспорта я оправдаю и буду успешен в этой новой должности во благо аэропорта «Борисполь».

Ваше назначение оказалось для вас неожиданным?

Это было для меня неожиданное решение.

Уже успели познакомиться с предприятием?

Предприятие всем знакомое. И я, как пассажир, был уверен, что знаю все тонкости «Борисполя». У меня, понятно, было много замечаний и предложений по улучшению работы аэропорта. Но я даже не надеялся на то, что мне когда-то представится возможность реализовать свое видение по улучшению сервиса в главном аэропорту страны.

Работая на железной дороге, всегда придерживался правила: «дорога - для пассажиров, а не наоборот». В сфере обслуживания, в сфере транспорта это - самый правильный принцип.

Вы готовы приступить к работе?

Я уже приступил. Провел совещание с руководством подразделений, проехал по всем ключевым службам, увидел много нового – даже то, о чем и не догадывался. Многие вещи стали понятными, и я знаю над чем работать.

Над чем же?

В первую очередь, над оптимизацией технологических и экономических процессов внутри предприятия. На мой взгляд, нам сейчас необходимо оценить эффективность работы каждого подразделения. Неправильно, когда недостатки одних сегментов перекрываются успехами других, и в итоге среднее арифметическое работы аэропорта выходит положительным.

Какие задачи Вам поставили в Министерстве инфраструктуры, которому подчиняется аэропорт?

Мне необходимо подготовить аэропорт к работе в сложных условиях – снижения пассажиропотока и влияния внешних факторов.

«Борисполь» готовится к резкому спаду работы перевозчиков?

Нет, это скорее связано с общей тенденцией развития перевозок в Украине. Тенденция к снижению под влиянием внешних факторов пока плавная. Но, к сожалению, сценарий может быть пессимистичным. На него сложно отреагировать сразу, особенно когда коллектив предприятия 4600 человек и процессы отлажены.

То есть, речь идет и о мерах безопасности на случай, скажем, военных действий?

Безусловно. Это - в комплексе экономические, технологические мероприятия и меры безопасности.

Вы работаете на предприятии несколько дней, но именно в эти дни «Борисполь» обслуживает пик пассажиропотока из Израиля в связи с религиозными праздниками, здесь базируются несколько миссий ООН, ОБСЕ и ряда других организаций, оказывающих помощь Донбассу. Как идет работа?

Мы справляемся. Мощности аэропорта значительно перекрывают возросший в эти дни пассажиропоток и объемы по грузам. Вот только что, перед нашей встречей, мы совместно с руководителем авиакомпании «Международные авиалинии Украины» и представителем ООН в Украине принимали гуманитарный груз по линии ООН, направленный в Донецкую и Луганскую области для оказания помощи в восстановлении разрушенных зданий. Аэропорт предоставил самые низкие тарифы на аэропортовые сборы по обслуживанию этого рейса, а наземное обслуживание выполнил бесплатно.

Вы упомянули МАУ, уже встречались с представителями базового перевозчика? Как думаете строить отношения с авиакомпанией?

Отдельных встреч мы пока не проводили. Все еще впереди. Я должен детальнее изучить все имеющиеся вопросы и сформировать свою точку зрения, не говоря уже о том, чтобы выработать некую единую позицию с Госавиаслужбой, авиационными властями, сформировать предложения по эффективному сотрудничеству для авиакомпании.

Говоря в общем, отношения между аэропортом и базовым перевозчиком – это, прежде всего, бизнес-отношения, которые должны быть взаимовыгодными. МАУ – базовый перевозчик. Развитие аэропорта неотделимо от успешности развития базовой авиакомпании. Понятно, что мы будем привлекать новых перевозчиков, будем предоставлять конкурентные условия для полетов через Борисполь. Но базовый перевозчик – некая постоянная, на которой базируется наше будущее. Я уверен, что в этом вопросе мы найдем точки понимания и соприкосновения с руководством как авиационных властей, так и авиаперевозчика. Это в интересах не только развития наших предприятий – авиакомпании и аэропорта – но и страны в целом.

Возвращаясь к теме планов на будущее, наряду с пессимистическим сценарием есть, наверное, и оптимистический. Что в него закладываете?

Главный принцип развития аэропорта – сделать его комфортным для пассажира. Отсюда и наши первостепенные стратегические задачи. Например, решение вопроса с автомобильным транспортом - такси, маршрутными такси, автобусами. Сегодня организация работы автотранспорта в аэропорту отсутствует. В «Борисполе» услуги такси предлагают сомнительные перевозчики. Для иностранных гостей это - дикость.

Параллельно будем решать 2 проблемы – проблему с эффективным использованием автомобилей Скай-такси и проблему с предоставлением транспортных услуг пассажиру.

Скай-такси свою функцию выполнило во время проведения чемпионата «Евро-2012». Сегодня экономический анализ показывает - отдельная служба такси аэропорту не выгодна.

Поэтому нам следует разработать единые требования к перевозчикам и открыть рынок. Он сам себя отрегулирует – и по цене, и по качеству услуг.

Но такси – не единственная «беда» «Борисполя»…

Увы, именно эта проблема стала причиной, из-за которой руководство транспортной отрасли страны приняло решение о смене менеджмента аэропорта.

Хотя, бесспорно, есть и другие проблемные моменты – размещение пассажиров в аэровокзалах, обеспечение их питанием.

К примеру, к зимней навигации в аэропорту планируется ввести в эксплуатацию зону внутренних рейсов на втором этаже терминала D. Я ознакомился с ходом проведения работ, попросил предоставить план размещения пассажирских кресел, зон отдыха, магазинов. Оказалось, что плана такого нет. Кресла закуплены, а где они будут размещаться, пока еще не решено. Словом, есть над чем работать.

Проект аэроэкспресса в «Борисполь» Вам как железнодорожнику интересен?

Я приветствую развитие железнодорожного сообщения с аэропортом. Однако продвижение этого проекта находится не в моей компетенции.

Можно ожидать каровых изменений в руководстве «Борисполя» с вашим приходом?

Можно. Но это будут исключительно незначительные изменения. Оптимизация кадровой структуры не приведет к сокращению людей. Здесь много специалистов своего дела. И у меня нет сомнений в их квалификации. Я буду ценить этих людей, прислушиваться к ним.

До «Укрзализныци» вы два года возглавляли авиакомпанию «Львовские авиалинии», которая обанкротилась. Некоторые СМИ в этом винят вас. Что можете ответить на обвинения?

Я работал на предприятии с 2007 по 2009 год. Когда пришел в компанию, банковские счета были заблокированы, а борты – не допущены к летной эксплуатации. Когда уходил – авиакомпания на Як-42 совершала чартерные полеты в города Италии, Грузи, в Киев. Совместно с авиакомпанией «Аэросвит» были готовы осуществлять совместную эксплуатацию линии Львов-Киев – причем на наших самолетах. На тот момент это был успех. Мы сохранили летный состав, продлили лицензии.

Каковы основные стратегические задачи аэропорта в настоящее время?

Борисполь должен быть эффективно работающим предприятием. Одной из основных задач является развитие его транзитного потенциала.

Вас не пугает возвращение в авиацию?

Наоборот. Я скучал по авиации. Я принял предложение работать в «Борисполе» с огромной радостью, но и с большой степенью ответственности.

Чего Вам больше всего сейчас не хватает?

Мне катастрофически не хватает времени.

Олеся Сафронова (УНИАН)