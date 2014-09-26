Руководство ЮЗЖД препятствует расследованию фактов коррупции на столичном ж/д вокзале – источник

В частности, источник в Юго-Западной железной дороге сообщил УНИАН, что ранее в адрес генерального директора ведомства Бориса Остапюка поступило коллективное обращение кассиров столичного вокзала с просьбой оказать им всестороннюю поддержку и искоренить коррупцию на вокзале, поскольку работники страдают от растущих незаконных поборов, которые систематически собирает руководство вокзала. В ответ на это обращение <Укрзализныця> создала рабочую комиссию по расследованию вышеуказанных правонарушений.

В рамках расследования сегодня утром, 26 сентября, на столичном вокзале должно было состояться собрание коллектива вокзала, на котором планировалось публичное обсуждение фактов коррупции на предприятии и способов ее искоренения. В частности, кассиры жалуются на системные случаи вымогательства взяток со стороны руководства вокзала за трудоустройство, отгулы и сохранение рабочего места.

<Собрание коллектива предприятия было запланировано на утро 26 сентября, но работникам, которые уже собрались на собрание, представители руководства Юго-Западной железной дороги внезапно сообщили, что собрание запрещено в связи с распоряжением высшего руководства предприятия>, - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, 24 сентября в <Укрзализныце> состоялось первое заседание вышеуказанной комиссии в целях борьбы с коррупцией в железнодорожной отрасли.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов <Укрзализныци>.

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.