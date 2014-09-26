Юго-Западная и Южная железные дороги разместят облигации на 1,5 млрд гривень

Юго-Западная и Южная железные дороги намерены разместить облигации на сумму 650 млн грн и 890 млн грн соответственно.

Об этом эмитенты сообщили в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, соответствующие решения были приняты 25 сентября текущего года.

Привлеченные от продажи облигаций финансовые ресурсы будут направлены на капитальные инвестиции и пополнение оборотных средств, в частности, на рефинансирование задолженности.

Период размещения облигаций, а также другие условия их выпуска не указаны.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") намерена к концу 2014 года выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн двумя траншами: первый – на 2 млрд грн, второй – на 175 млн долл. с хеджированием валютных рисков.

Срок обращения всех облигаций – до 2017 года. Премия по облигациям не будет превышать 2-3% ставки по государственным бумагам с соответствующим сроком обращения.

Читайте также"Укрзализныця" к концу года выпустит облигации на 4 млрд гривень22 сентября Одесская железная дорога приняла решение разместить облигации на 810 млн грн, 24 сентября Приднепровская магистраль решила разместить ценные бумаги на 1,24 млрд грн, Львовская магистраль – на 680 млн грн.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

ЮЗЖД занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.

Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.