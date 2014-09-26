"Укржелдорснаб" намерен требовать в суде опровержения публикаций о работе на ФСБ

Об этом сообщил руководитель «Укржелдорснаб» Александр Лозинский.

По его мнению, волна неправдивых публикаций о деятельности предприятия направлена на дестабилизацию ситуации на крупнейшем государственном предприятии стратегического значения, которое платит налоги и выплачивает зарплаты десяткам тысяч людей. «Такие действия раскачивают ситуацию не только на предприятии, но и в стране в целом. Думаю, это в интересах российских спецслужб», - предполагает директор «Укржелдорснаб».

Он заверил, что предприятие готово предоставить по каждому факту опровергающую информацию как в формате пресс-конференции, так и в формате ответов на запросы СМИ.

В пятницу Интернет издания опубликовали серию материалов, в которых допущены множественные фактические ошибки. Прежде всего, украинской государственной монополии выдвинуты обвинения в содействии российскому отраслевому бизнесу и в целом экономическим интересам России. Директор «Укржелдорснаб» назвал все обвинения вымышленными и направленными на дискредитацию действующего руководства, заинтересованного в реформах и прозрачной работе при осуществлении госзакупок.

В своих манипуляциях авторы публикаций возлагают вину на действующее руководство госкомпаний за действия сотрудников, которые на самом деле давно уволены из «Укрзализныцы» и «Укржелдорснаба». Так, Максим Некрасов (россиянин с опытом руководящей работы в крупных российских компаниях «Росуглесбыт», «Сибирская угольная энергетическая компания» и украинской НВК «Горные машины») не является первым заместителем руководителя «Укржелдорснаб» с 2012 года. У действующего руководителя Александра Лозинского первым заместителем работает Владимир Хтей. Кроме того, упомянутый в СМИ гражданин России Руслан Сек не возглавляет информационно-аналитическое управление ГП «Укржелдорснаб» с июня этого года по решению самого Лозинского.

«Вся информация о руководстве компании выложена на официальном сайте. Если у журналистов есть желание проверить ее или дополнить, нужно обратиться в пресс-службу предприятия», - говорит Александр Лозинский. Искажение таких очевидных фактов, как состав руководства, является вопиющим непрофессионализмом авторов и заказчиков статей, подчеркнул он.

Кроме того, Александр Лозинский разъяснил, что заключения журналистов о сотрудничестве с российскими предприятиями в ущерб государственному бюджету Украины и самой «Укрзализныце» основываются на домыслах.

Так, метизы компания закупает в Украине у Дружковского метизного завода, а не в России. Керченский стрелочный завод, с которым сотрудничает «Укрзализныця», является не российским, а украинским предприятием, и это подтверждено документами, поданными компанией для участия в конкурсных торгах «Укрзализныцы». В публикациях также упомянуты конкурсные торги, которые «Укржелдорснаб» вообще не проводила, и фирмы, с которыми госпредприятие не сотрудничает. Кроме того, упомянутый в публикациях проект строительства ширококолейной железной дороги не стоил «Укрзализныце» 1,5 млрд. долларов и не является проектом в пользу экономических интересов российской железной дороги.

Директор «Укржелдорснаб» также напомнил, что компания открыта в своей тендерной политике и начала практику приглашения СМИ на открытие конкурсных предложений и объявление победителей. Любую информацию о конкурсных торгах, которая не относится по законам к коммерческой тайне, можно получить через пресс-службу компании.