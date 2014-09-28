В Евросоюзе разрешили пользоваться мобильными телефонами в самолетах

В соответствии с новыми правилами, авиакомпании могут разрешить пассажирам выходить в Интернет при помощи мобильных телефонов и планшетных компьютеров на протяжении всего полета. При этом больше не требуется переключать средства связи в режим полета, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на информагенство AFP.

Крупнейший немецкий авиаперевозчик, авиакомпания Lufthansa, 27 сентября объявила, что намерена ввести новые правила "как можно быстрее", сообщает інформагенція AFP.

Согласно информации EASA, пассажиры могут не выключать электронные приборы во время взлета и посадки, поскольку самолеты оборудованы защищенной от препятствий техникой. Ее наличие должны гарантировать авиакомпании.

Читайте такжеУченикам разрешили пользоваться телефонами во время уроковПри этом разговоры по мобильному телефону на большинстве авиалиний и в дальнейшем будут запрещены.

Несмотря на то, что сотовая связь в воздухе не влечет никаких технических проблем, против телефонных звонков, по данным Lufthansa, выступают «подавляющее большинство пассажиров». В соответствии с проведенным в Германии социологическим опросом, только 13% пассажиров хотели бы пользоваться во время полета мобильными телефонами.