Пилоты Air France прекратили двухнедельную забастовку, компания потеряла сотни миллионов евро

Как передает радио «Свобода», профсоюзным лидерам и руководству Air France ещё только предстоит заключить соглашение по вызвавшему забастовку трудовому спору, который касается планов перевозчика развивать дочернюю компанию Transavia, специализирующуюся на бюджетных поездках.

Как подчеркивают в профсоюзе SNPL, забастовка прекращена, чтобы переговоры могли продолжаться в спокойной атмосфере.

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Пилоты добиваются так называемого «единого контракта» при работе на головную компанию Air France-KLM и связанных с нею дочерних структур. Лётчики опасаются, что будут вынуждены соглашаться на менее выгодные для себя условия при обслуживании рейсов лоукостером Transavia.