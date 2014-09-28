Пилоты Air France прекратили двухнедельную забастовку, компания потеряла сотни миллионов евро
Пилоты Air France, как объявил в воскресенье их главных профсоюз, прекратили продолжавшуюся около двух недель забастовку, которая обошлась авиакомпании в сотни миллионов евро.
Как передает радио «Свобода», профсоюзным лидерам и руководству Air France ещё только предстоит заключить соглашение по вызвавшему забастовку трудовому спору, который касается планов перевозчика развивать дочернюю компанию Transavia, специализирующуюся на бюджетных поездках.
Как подчеркивают в профсоюзе SNPL, забастовка прекращена, чтобы переговоры могли продолжаться в спокойной атмосфере.
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Пилоты добиваются так называемого «единого контракта» при работе на головную компанию Air France-KLM и связанных с нею дочерних структур. Лётчики опасаются, что будут вынуждены соглашаться на менее выгодные для себя условия при обслуживании рейсов лоукостером Transavia.