Донецкая железная дорога разместила облигации на 175 млн гривень
Ценные бумаги досрочно размещены 27 августа 2014 года.
Донецкая железная дорога (ДЖД) привлекла 174,8 млн грн за счет размещения облигаций.
Об этом сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Согласно сообщению, ценные бумаги были досрочно размещены 27 августа 2014 года.
Другая информация относительно размещения облигаций в сообщении не приводится.
Как сообщал УНИАН, в начале 2014 года шесть железных дорог Украины, входящих в состав «Укрзализныци», выпустили двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн для финансирования своих капитальных инвестиций и на погашение задолженности.
Читайте такжеЮго-Западная и Южная железные дороги разместят облигации на 1,5 млрд гривеньВ сентябре "Укрзализныця" объявила о намерении к концу 2014 года выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн двумя траншами: первый – на 2 млрд грн, второй – на 175 млн долл. с хеджированием валютных рисков.
Срок обращения всех облигаций – до 2017 года. Премия по облигациям не будет превышать 2-3% ставки по государственным бумагам с соответствующим сроком обращения.
Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.
Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль проходит по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).
На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.