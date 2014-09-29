Донецкая железная дорога разместила облигации на 175 млн гривень

Донецкая железная дорога (ДЖД) привлекла 174,8 млн грн за счет размещения облигаций.

Об этом сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, ценные бумаги были досрочно размещены 27 августа 2014 года.

Другая информация относительно размещения облигаций в сообщении не приводится.

Как сообщал УНИАН, в начале 2014 года шесть железных дорог Украины, входящих в состав «Укрзализныци», выпустили двухлетние облигации общей номинальной стоимостью 2 млрд грн для финансирования своих капитальных инвестиций и на погашение задолженности.

Читайте такжеЮго-Западная и Южная железные дороги разместят облигации на 1,5 млрд гривеньВ сентябре "Укрзализныця" объявила о намерении к концу 2014 года выпустить облигации общей номинальной стоимостью около 4 млрд грн двумя траншами: первый – на 2 млрд грн, второй – на 175 млн долл. с хеджированием валютных рисков.

Срок обращения всех облигаций – до 2017 года. Премия по облигациям не будет превышать 2-3% ставки по государственным бумагам с соответствующим сроком обращения.

Справка УНИАН. В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци»). Донецкая магистраль проходит по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.