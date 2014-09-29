Неизвестные взорвали железнодорожный путь в Одессе

Сегодня, 29 сентября, неизвестные лица взрывом повредили одну из железнодорожных стрелок на пути станции Одесса-Пересыпь Одесской железной дороги.

По данным пресс-службы УМВД на Одесской железной дороге, сообщение о происшествии поступило в милицию утром 29 сентября.

«Вследствие повреждения неосновного пути движение не прекращалось, никто не пострадал. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа... Правовая квалификация события будет осуществлена после изучения всех его обстоятельств", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, в дежурную часть линейного отдела на станции Одесса-Главная поступило сообщение от работника военизированной охраны Одесской магистрали, который услышал звук, похожий на взрыв, прогремевший на одном из неосновных путей станции Одесса-Пересыпь. При осмотре железнодорожного пути он обнаружил следы взрыва неизвестного предмета, в результате чего и была повреждена одна из стрелок.

В свою очередь, в пресс-службе Одесской железной дороги уточнили, что инцидент произошел сегодня ночью в 03:53 и в настоящее время одесские железнодорожники в оперативном порядке восстанавливают поврежденный стрелочный перевод.

«При осмотре места происшествия комиссия железной дороги обнаружила повреждения от взрыва стрелочного перевода №21 в зоне рамных рельсов и его электропривода. Здесь образовалась воронка диаметром около 3,5 м и глубиной 1,2 м. Фрагменты деталей узлов стрелочного перевода были разбросаны в радиусе 100 метров», - сообщили в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что из-за действий злоумышленников на смежном главном парном пути скорость движения поездов ограничена до 25 км/ч, а нанесенный ущерб железнодорожной инфраструктуре Одесская магистраль оценивает в более чем 80 тыс. грн.

Железнодорожники планируют завершить ремонтные работы на данном участке к 20:00 понедельника.

Справка УНИАН. Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.