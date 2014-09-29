По маршруту Сумы – Симферополь с 1 октября запустят группу вагонов

Южная железная дорога (ЮЖД) назначила прицепную группу вагонов сообщением Сумы – Симферополь - Сумы, которая будет курсировать с 1 по 24 октября в составе поезда №100/99 по маршруту Минск – Симферополь, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, группа вагонов сообщением Сумы - Симферополь будет отправляться с 1 по 23 октября по непарным числам в 21:20 и прибывать в Симферополь в 13:05.

В обратном направлении группа вагонов будет отправляться со 2 по 24 октября по парным числам в 18:20 и прибывать в Сумы в 08:58.

Как сообщал УНИАН, ранее Южная железная дорога назначила ночной двухгруппный поезд №92/81-82/91 сообщением Харьков, Кременчуг (Полтава) – Симферополь, который будет курсировать ежедневно с 1 октября до 29 мая 2015 года.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.