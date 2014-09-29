Lufthansa отменяет около 50 рейсов из-за забастовки пилотов

Как сообщил представитель профсоюза, летчики выступают против увеличения возрастного предела для досрочного выхода на пенсию с 55 лет до 61 года, передает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Пилоты будут бастовать в международном аэропорту Франкфурта-на-Майне, который является крупнейшим по уровню пассажиропотока в Германии и третьим в Европе.

Забастовка, которая начнется в 8 утра и продлится до 23 часов по местному времени, коснется в первую очередь перелетов на дальние расстояния. Будет отменено около 50 рейсов из Франкфурта. Однако какие именно, пока не известно.

«Пока мы точно не знаем, сколько рейсов будет отменено. Забастовка не коснется рейсов из Дюссельдорфа и Мюнхена на дальние расстояния», — заявил представитель профсоюза.

Протест станет пятым за последние несколько месяцев. Последний раз пилоты Lufthansa бастовали 10 сентября. Тогда авиакомпания была вынуждена отменить около 140 рейсов на короткие и средние расстояния.

Во Франции тем временем прекратилась забастовка пилотов Air France, несмотря на то что они так и не смогли добиться желаемых результатов. Протест продолжался две недели и стал самым продолжительным в истории авиаперевозчика. В нем приняли участие более 60 процентов летчиков. 29 сентября были по-прежнему отменены около 40 процентов рейсов. Как сообщает руководство компании, в полном объеме воздушный трафик будет восстановлен к середине недели.