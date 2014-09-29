«Укрзализныця» разъяснила порядок получения льготного билета для учеников и студентов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») разъяснила порядок оформления железнодорожного проездного документа, дающего право на проезд по льготному тарифу для учеников и студентов.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что начиная с 1 октября льготы на проезд железнодорожным транспортом будут предоставляться в железнодорожных кассах тем студентам высших учебных заведений I - IV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, данные которых занесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования, которую сформировало Министерство образования и науки Украины.

«Оформление льготного проезда в поездах междугородного сообщения студентам будет осуществляться только в случае совпадения номера студенческого билета, фамилии и имени студента, которые указаны в студенческом билете, с информацией в электронной базе МОН», - сказано в сообщении.

В этой связи Министерство образования и науки призывает студентов и учеников проверить соответствие персональных данных студенческого (ученического) билета с данными в новообразованной Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

С этой целью министерство открыло специальный сервис по проверке таких документов и, в случае отсутствия указанных данных в системе, советует обращаться в администрацию учебного заведения, в котором обучается студент или ученик.

«После тестирования электронной базы в железнодорожных кассах студенты смогут покупать билеты с льготой также и через онлайн-систему booking.uz.gov.ua», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в январе-августе 2014 года недополучила 281 млн грн от местных бюджетов за перевозки пассажиров льготных категорий в дальнем и пригородном сообщении.

Задолженность государственных и местных бюджетов перед «Укрзализныцей» за осуществляемые ею перевозки пассажиров льготных категорий в 2013 году увеличилась по сравнению с 2012 годом на 18,3% - до 424,1 млн грн.

Убытки «Укрзализныци» от пассажирских перевозок с 2008 по 2013 год составили 33,5 млрд грн.

Справка УНИАН. Железнодорожным транспортом, в соответствии с законодательством Украины, осуществляется перевозка 25 льготных категорий граждан в полном объеме. Льготные категории граждан составляют около 70% всех перевезенных пассажиров в пригородном сообщении.

Дети в возрасте до 6 лет имеют право бесплатного проезда в поезде без предоставления отдельного места, дети в возрасте до 14 лет получают скидку в размере 25% от стоимости билета для взрослого пассажира. Студентам предоставляется 50%-ная льгота на проезд в поезде.