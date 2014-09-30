Toyota отзывает в США почти 700 тысяч пикапов из-за проблем с подвеской

Японская компания Toyota объявила об отзыве с американского рынка почти 700 тыс. автомобилей.

Как сообщил автопроизводитель, специалистам предстоит устранить неисправность, которая может привести к нарушениям в работе задней подвески, передает ИТАР-ТАСС.

Отзыву подлежат ряд модификаций пикапов Tacoma 2005-2011 модельных годов. По словам представителей компании, в результате проведенных тестов было выявлено, что задняя подвеска этих автомобилей может подвергнуться коррозии.

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Toyota неизвестно о каких-либо инцидентах, вызванных обнаруженной неисправностью. Компания обязалась бесплатно устранить дефект у всех отзываемых автомобилей.