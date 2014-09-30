Поездом из Киева в Черновцы можно будет добраться на 40 минут быстрее

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») усовершенствовала график движения поезда №117/118 сообщением Киев - Черновцы, что позволит сократить время в пути более чем на 40 минут, начиная с 26 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Укрзализныця» усовершенствовала график движения и увеличила маршрутную скорость поезда №117 Киев - Черновцы. С 26 октября текущего года он ускорится более чем на 40 минут, а его расписание станет удобнее», - сказано в сообщении.

В частности, в настоящее время поезд отправляется из Киева в 18:42 и прибывает в Черновцы в 6:31, однако уже с 26 октября состав будет отправляться из столицы в 20:04 и прибывать в Черновцы в 07:10.

В обратном направлении график движения поезда остается без изменений: из Черновцов поезд отправляется в 19:55 и прибывает в столицу в 08:05.

На пути следования поезд будет делать остановки на станциях, в частности, в Каменец-Подольском, Гречанах, Хмельницком, Виннице, Казатине и Фастове.

В пресс-службе напомнили, что благодаря внесению изменений в соглашение между правительствами Украины и Молдовы о деятельности железнодорожного транспорта, начиная с 7 июня 2014 года, данный поезд курсирует через территорию Молдовы. Это позволило упростить условия транзитных перевозок между странами, в частности, отменить государственный контроль транзитного ж/д транспорта в пунктах пропуска при пересечении украинско-молдавской государственной границы, в связи с чем поезд курсирует в обе стороны без остановок по территории Молдовы.

Как сообщал УНИАН, 15 мая 2014 года Верховная Рада ратифицировала протокол об изменениях в Соглашение с Молдовой о деятельности железнодорожного транспорта.

Ранее время в пути поезда № 117/118 сообщением Киев - Черновцы составляло 13 часов и 35 минут.

Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта предусматривает упрощение движения поездов во время пересечения украинско-молдавской государственной границы в части безостановочного движения через определенные пункты пропуска транзитных поездов, для которых первоначальный пункт отправления и пункт назначения расположены на территории одного и того же государства.

В ноябре 2013 года Украина и Молдова с целью упрощения условий транзитных перевозок договорились об отмене государственного контроля транзитного железнодорожного транспорта в пунктах пропуска при пересечении границ.

В феврале 2014 года Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде упростить прохождение украинско-молдавской границы транзитными поездами, а также упростить процедуру пересечения железнодорожниками украинско-словацкой границы во время выполнения ими служебных обязанностей.

Соглашение между правительствами Украины и Республики Молдова о деятельности железнодорожного транспорта было заключено 20 марта 1993 года.