Работникам портофлота Севастополя после оккупации снизили зарплаты

В Севастополе работники портофлота, который перевозит пассажиров из центра города на Северную сторону, на Радиогорку и в город Инкерман, возмущены низкой зарплатой и грозят забастовками.

Об этом сообщает «Севастопольская газета».

По словам матроса, 40 лет проработавшего в портофлоте, Виктора Олифирова, последний месяц работники предприятия находятся «в шоке от того, насколько маленькими стали зарплаты».

«В Украине мы получали 8-10 тысяч гривень. Сейчас 2 тысячи рублей - аванс и еще 2 тысяч рублей – получка (около 1500 гривень - УНИАН). Мы не для того шли в Россию»! - говорит Олифиров.

Кроме этого, матросы, боцманы и капитаны пассажирских катеров обеспокоены тем, что руководство пообещало больше не выдавать им спецодежду и питание во время вахт. Работники буксиров, также относящиеся к портофлоту, жалуются на отсутствие регулярных ремонтных работ на пароходах. И уже все работники как катеров, так и буксиров недовольны большим количеством военных пенсионеров на руководящих должностях порта.

По информации директора порта Владимир Гудкова, минимальный оклад на предприятии составляет 9 тысяч рублей, из которых 15% выплачиваются налоги.