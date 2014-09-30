Курсирование поезда Мариуполь - Харьков продлили до 6 октября

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с повышенным спросом пассажиров продлила период курсирования поезда №521/522 по маршруту Мариуполь - Харьков до 6 октября включительно, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Мариуполя 2, 4 и 6 октября в 18:48, останавливаться в Волновахе с 20:03 до 20:23 и прибывать в Харьков в 7:50.

В обратном направлении поезд будет отправляться 3, 5 и 7 октября в 18:16, делать остановку в Волновахе с 5:10 до 5:35 и прибывать в Мариуполь в 7:17.

Маршрут поезда проходит через Волноваху, Камыш-Зарю (Запорожская область), Чаплино (Днепропетровская область) и Лозовую (Харьковская область).

По состоянию на 30 сентября, поезда дальнего следования на ДЖД отправляются со станций Донецк, Луганск, Константиновка и Мариуполь.

В частности, со станции Константиновка отправляются поезда №92 Ясиноватая - Одесса (через Днепропетровск, Знаменку), время отправления - 16:20; №10 Донецк - Москва (через Харьков), время отправления - 17:15; №125 Ясиноватая - Киев (через Харьков, Полтаву), время отправления - 21:17.

Со станции Луганск в 13:50 отправляется поезд №519 Луганск - Киев (через Красный Лиман, Харьков, Полтаву, Миргород), со станции Донецк в 17:34 отправляется поезд №47 Донецк - Севастополь (через Волноваху, Мелитополь, Джанкой, Симферополь).

Со станции Мариуполь отправляются поезда №69/70 Мариуполь - Львов (через станции Волноваха, Камыш-Зоря, Чаплино, Днепропетровск, Шевченко и Жмеринку), время отправления - 7:55; №584 Мариуполь - Киев (через Волноваху, Камыш-Зарю, Лозовую, Полтаву, Миргород), время отправления - 17:05; №521/522 сообщением Мариуполь - Харьков (через Волноваху, Камыш-Зарю) время отправления - 18:48, который курсирует до 6 октября.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью изучения потенциального пассажиропотока с 15 сентября по 15 октября продлевает маршрут курсирования поезда №526/525 сообщением Харьков - Сватово до станции Рубежное.

«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.

Со второй половины мая на Донецкой железной дороге боевики неоднократно взрывали мосты и участки дороги, вследствие чего ДЖД отменяла ряд поездов, а также изменяла маршруты курсирования. В частности, в Луганской и Донецкой областях боевики неоднократно взрывали железнодорожное полотно, мосты, обстреливали здания вокзалов, минировали участки путей.