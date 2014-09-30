Россия требует от Украины предоставлять заранее информацию о железнодорожных грузах

Российские железные дороги (РЖД) обязали Государственную администрацию железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») начиная с 1 октября предоставлять информацию относительно всех грузовых вагонов, которые следуют транзитом или на экспорт в страны-члены Таможенного союза: Россию, Беларусь, Казахстан, за четыре часа до пересечения границ России или Беларуси.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, ранее документы передавались в электронном виде при отправлении поезда с пограничной передаточной станции.

Кроме того, по требованию российских железнодорожников, «Укрзализныця» также будет предоставлять дополнительные сведения о перевозимом грузе, в частности, РЖД запрашивает данные о грузе из счета-фактуры и упаковочного листа и наименование груза в кодировке классификатора внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, тогда как ранее "Укрзализныця" передавала в электронном виде накладную и поездную передаточную ведомость на груз. При этом РЖД намерена консолидировать всю информацию относительно запланированных на ввоз грузов через границу.

Читайте такжеРост экспорта в ЕС позволил Украине компенсировать до половины потерь на рынке России"Россияне пояснили, что цель данного решения - повышение эффективности таможенного контроля и сокращение времени проведения таможенных операций с товарами, которые ввозятся на территорию Таможенного союза", - подчеркивается в сообщении.

Также сообщается, что теперь грузоотправители и экспедиторы должны самостоятельно через сайт РЖД предоставлять предварительную информацию непосредственно единственному уполномоченному таможенному представителю РЖД – компании "Таможенно-Брокерский Центр".

В то же время, «Укрзализныця» отмечает, что со странами ЕС подобные вопросы решаются гораздо проще. Также отработано информационное взаимодействие с Белорусскими железными дорогами.

«Цель таких осложнений - в создании более жестких условий для стран, не входящих в единую таможенную территорию ТС», - считают специалисты главного коммерческого управления "Укрзализныци".

Справка УНИАН. Согласно решению коллегии Евразийской экономической комиссии "О введении обязательного предварительного информирования о товарах, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза железнодорожным транспортом", перевозчик (РЖД) должен предоставить в электронном виде предварительную информацию не менее чем за два часа до перемещения товаров через таможенную границу ТС. Непосредственно перевозчику вся необходимая информация должна предоставляться не менее чем за четыре часа до пересечения импортным поездом границы.