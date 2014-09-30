«Укрзализныця» до 10 октября завершит расследование случаев коррупции на столичном вокзале

Специальная комиссия Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена до 10 октября завершить служебное расследование случаев коррупции на железнодорожном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, созданию комиссии предшествовало коллективное обращение кассиров столичного вокзала к генеральному директору «Укрзализныци» Борису Остапюку с просьбой оказать им всестороннюю поддержку и искоренить коррупцию на вокзале.

В частности, в своем обращении работники пожаловались на системные случаи вымогательства взяток со стороны руководства вокзала за трудоустройство, отгулы и сохранение рабочего места.

«Кассиры сообщают, что на вокзале существует наработанная схема: кому, сколько и за что нужно платить, в связи с чем просят руководство отрасли вмешаться в эту ситуацию и остановить коррупцию», - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеИ.о. главы «Укрзализныци»: Мы нажили немало врагов из-за борьбы с коррупцией Также сообщается, что сегодня, 30 сентября, вышеуказанной комиссии удалось провести встречу с трудовым коллективом Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД), тогда как по информации источника на Юго-Западной магистрали, эта встреча должна была состояться еще 26 сентября, однако была сорвана по инициативе руководства железной дороги.

В ходе встречи представители комиссии, руководства столичного вокзала и ЮЗЖД, а также трудовой коллектив обсудили случаи коррупции на предприятии и способы ее искоренения.

«Укрзализныця» информирует, что о случаях коррупционных проявлений необходимо уведомлять Управление профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте по телефонам: (044) 309-69-75, (044) 309-69-76, (044) 309- 69-77.

«Все указанные кассирами обвинения, в частности, о существовании так называемых такс за то, чтобы удержаться на своем рабочем месте и избежать увольнения, тщательно проверяет специальная комиссия «Укрзализныци», которая ставит задачу предотвратить проявления любых коррупционных схем и искоренить это позорное явление, которое не только противоречит действующему законодательству, но и унижает достоинство работников железнодорожного транспорта всей страны», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября "Укрзализныця" создала комиссию по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте, которая занимается организацией работы по укреплению законности и правопорядка на железнодорожном транспорте, а также следит за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Кроме того, в последнее время руководство «Укрзализныци» отмечало активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывала это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников. Также менеджмент «Укрзализныци» подчеркивал, что нажил себе немало врагов из-за своей борьбы с коррупцией на предприятиях железнодорожного транспорта.