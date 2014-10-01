С 1 октября начал курсировать поезд из Луганска в Одессу

Донецкая железная дорога (ДЖД) сформировала поезд №592/591 сообщением Луганск - Одесса, который начал курсировать с 1 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, поезд отправляется из Луганска по нечетным числам в 12:40 и прибывает в Одессу на следующий день в 8:09. В обратном направлении поезд отправляется по четным числам в 14:33 и прибывает на следующий день в 10:40.

Поезд, состоящий из 16 вагонов, курсирует через станции Родаково, Красный Лиман, Славянск, Лозовая, Днепропетровск, Днепродзержинск, Пятихатки, Знамянка, Кировоград и Вознесенск.

«Для пассажиров из Константиновки, Дружковки и Краматорска с проездными документами на указанный поезд организован подвоз пригородными поездами к станции Славянск (остановка поезда в Славянске 17:09-17:11)», - подчеркнули в пресс-службе.

На вокзалах и станциях магистрали осуществляется регулярное информирование пассажиров по громкоговорящей связи обо всех изменениях в графике движения поездов.

Читайте такжеКурсирование поезда Мариуполь - Харьков продлили до 6 октябряКак сообщал УНИАН, 21 сентября было возобновлено движение пассажирских поездов дальнего следования до станции Луганск, которое было прекращено с конца июля. В настоящее время поезда дальнего следования на ДЖД отправляются со станций Донецк, Луганск, Константиновка и Мариуполь.

Справка УНИАН. Донецкая магистраль является составной частью "Укрзализныци". ДЖД обслуживает территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).