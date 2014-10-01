«Укрзализныця» летом сократила пассажироперевозки в Крым в 3,5 раза

Железные дороги Украины в июне-августе 2014 года сократили перевозку пассажиров в направлении аннексированного Россией Крыма по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза – до 602,4 тыс. человек.

В пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») УНИАН сообщили, что согласно графику движения поездов на 2014/2015 годы в направлении Крымского полуострова было предусмотрено курсирование 52 пары пассажирских поездов, что на 52 пары меньше по сравнению с графиком движения на 2013/2014 годы.

Однако в летний сезон-2014 в Крым курсировали всего 23 пары пассажирских поездов, в частности, 20 пар формирования «Укрзализныци», из которых 4 пары - формирования Крымской дирекции железнодорожных перевозок и 3 пары поездов формирования Белорусских железных дорог.

В пресс-службе отметили, что наиболее популярными у туристов маршрутами за этот период были направления Киев - Крым (поезда № 11/12 Киев - Симферополь, № 27/28 Киев - Севастополь), Львов - Крым (поезд № 85/86 Львов - Симферополь, Донецк - Крым (поезд № 47/48 Донецк - Севастополь), Харьков - Крым (поезд № 81/82 Харьков - Симферополь), Днепропетровск - Крым (поезд № 89/90 Днепропетровск - Симферополь).

В целом, «Укрзализныця» внесла некоторые изменения в график курсирования поездов, в частности, с 17 августа установила курсирование поезда № 47/48 Донецк - Севастополь до Константиновки, с 18 августа отменила поезд № 341/342 Луганск - Симферополь; 16 сентября отменила поезд № 17/18 Севастополь - Москва и с 1 октября поезд № 137/138 Кременчуг - Полтава - Симферополь.

Кроме того, в июне-августе текущего года по железным дорогам курсировали сезонные поезда № 241/242 сообщением Харьков – Евпатория и поезд № 237/238 Киев - Симферополь, который курсировал до 21 сентября.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в июне-августе 2014 года увеличили перевозку пассажиров к курортам Приазовья - Бердянску и Геническу по сравнению с аналогичным периодом 2013 года в 4,9 раза.

«Укрзализныця» в марте-апреле 2014 года сократила пассажироперевозки между материковой частью Украины и аннексированным Крымом по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 40,7% – до 493,7 тыс. пассажиров с 832,2 тыс. человек.

В графике движения поездов на 2014-2015 годы «Укрзализныця» предусмотрела курсирование 246 пар пассажирских поездов, что на 39 пар меньше, чем было предусмотрено в графике движения на 2013-2014 годы. В частности, это 159 пар круглогодичных поездов (на 5 пар меньше); 31 пара сезонных поездов (на 56 пар меньше), а также 56 пар поездов при необходимости.

Также предусмотрено курсирование 70 пар поездов формирования стран СНГ, что на 23 пары меньше показателя прошлого года, из них 27 пар круглогодичных поездов, 16 сезонных поездов и 27 пар поездов по указанию.