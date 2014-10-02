"Визз Эйр Украина" будет реже летать из Киева в Москву

Лоукост-авиаперевозчик «Визз Эйр Украина» с 27 октября по 15 декабря сократит частоту прямых рейсов между Киевом и Москвой с трех до двух в неделю.

Согласно расписанию полетов на официальном сайте перевозчика, с 27 октября по 15 декабря авиакомпания будет выполнять рейсы между столицами по понедельникам и пятницам. До 27 октября рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. С 15 декабря по 9 января 2015 года рейсы "Визз Эйр Украина" в Москву будут выполняться по понедельникам, средам и пятницам, а с 12 января 2015 года - снова только по понедельникам и пятницам.

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» открыла прямой рейс между Киевом и Москвой 30 сентября.

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Как сообщал УНИАН, разрешение на этот маршрут авиакомпания получила от украинского предприятия обслуживания воздушного движения («Украэрорух») еще летом прошлого года, однако еще год ушел на то, чтобы добиться разрешения российской стороны.

Рейсы выполняются на новом самолете Airbus-320 в московский международный аэропорт «Внуково».

Справка УНИАН. «Визз Эйр Украина» - первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Государственной авиационной службой Украины. Входит в группу компаний Wizz Air, которая является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. Компания "Визз Эйр Украина" обслуживает перелеты по 16 маршрутам в шесть стран из двух украинских городов.