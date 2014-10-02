Строители уже проложили 558 м путей Бескидского тоннеля

Работники службы строительно-монтажных работ выполнили работы по проходке нового двухпутного железнодорожного Бескидского тоннеля в Карпатах на длине 558 метров, сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") со ссылкой на Главное управление путевого хозяйства ведомства.

«Работы по строительству Бескидского тоннеля ведутся круглосуточно. По состоянию на начало октября выполнены работы по проходке тоннеля на длине 558 м. Сейчас из-за качества породы скорость проходки составляет около 3 метров в сутки», - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, новый двухпутный тоннель будет иметь длину 1764 м и пролегать на максимальной глубине 180 м от поверхности Бескидского хребта.

Напомним, строительство нового тоннеля было начато 29 октября 2013 года, а ввод в эксплуатацию объекта запланирован на первый квартал 2017 года.

«Для Украины Бескидский тоннель имеет стратегическое значение, поскольку по этому маршруту перевозятся грузы к западной границе страны, а также - более 60% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы», - подчеркивает «Укрзализныця».

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 11 сентября строители проложили 501 метр путей Бескидского тоннеля.

В прошлом году Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о выделении Украине займа в размере 55 млн евро для его строительства. Тоннель в Карпатах соединит Украину и Евросоюз.

2 сентября украинский парламент ратифицировал гарантийное соглашение между Украиной и ЕИБ по строительству тоннеля, а 19 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реализации данного проекта.

Новый тоннель строится на стыке Львовской и Закарпатской областей в 30 м от действующего, построенного еще во времена Австро-Венгрии в ХІХ веке, тоннеля, который находится в аварийном состоянии.

Всего в 2014 году планируется проложить около 0,7 км путей Бескидского тоннеля.

Справка УНИАН. Бескидский тоннель – второй по длине железнодорожный тоннель в Украине. Он находится между станциями Бескид и Скотарское в Карпатах и входит в пятый панъевропейский транспортный коридор Италия – Словения – Венгрия – Словакия – Украина – Россия.

В конце июня 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением передал 6,19 га земли Львовской железной дороге для строительства и обустройства этого тоннеля.

Общая стоимость строительства Бескидского тоннеля составляет около 2,2 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн пойдут на монтажные работы.