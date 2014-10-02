Из Киева в Николаев и Ивано-Франковск пустят дополнительные поезда

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила два дополнительных поезда, соединяющих столицу Украины с Николаевом и Ивано-Франковском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, дополнительный поезд № 210/213 по маршруту Николаев - Киев будет отправляться 2 и 5 октября в 21:47 и прибывать в столицу в 12:09. В обратном направлении поезд будет отправляться 3 и 6 октября в 17:01 и прибывать в Николаев в 07:20.

Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Херсон, Кривой Рог, им. Т. Шевченко и Городище.

Также сообщается, что дополнительный поезд № 269/219 по маршруту Киев - Ивано-Франковск отправится в рейс 3 октября в 22:23 и прибудет в Ивано-Франковск в 11:37. В обратном направлении поезд отправится 5 октября в 20:00 и прибудет в столицу в 09:01.

Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Казатин, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.

В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов), назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркивает пресс-служба.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.