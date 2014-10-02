Из Киева в Николаев и Ивано-Франковск пустят дополнительные поезда
«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила два дополнительных поезда, соединяющих столицу Украины с Николаевом и Ивано-Франковском, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
В частности, дополнительный поезд № 210/213 по маршруту Николаев - Киев будет отправляться 2 и 5 октября в 21:47 и прибывать в столицу в 12:09. В обратном направлении поезд будет отправляться 3 и 6 октября в 17:01 и прибывать в Николаев в 07:20.
Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Херсон, Кривой Рог, им. Т. Шевченко и Городище.
Также сообщается, что дополнительный поезд № 269/219 по маршруту Киев - Ивано-Франковск отправится в рейс 3 октября в 22:23 и прибудет в Ивано-Франковск в 11:37. В обратном направлении поезд отправится 5 октября в 20:00 и прибудет в столицу в 09:01.
Поезд будет курсировать с остановками, в частности, на станциях Казатин, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов.
В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанные поезда уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.
«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов), назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркивает пресс-служба.
Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.