В октябре пустят дополнительный поезд из Одессы в Харьков

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначила дополнительный поезд №472/471 по маршруту Одесса – Харьков, который будет курсировать в течение октября, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

В частности, дополнительный поезд №472/471 будет отправляться из Одессы по нечетным числам с 3 по 29 октября в 15:38 и прибывать в Харьков в 9:16.

В обратном направлении поезд будет отправляться по четным числам с 4 по 30 октября в 16:13 и прибывать в Одессу в 9:17.

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В сообщении отмечается, что продажа билетов на вышеуказанный поезд уже открыта во всех железнодорожных кассах и в онлайн-системе бронирования и покупки проездных документов booking.uz.gov.ua.

«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и с учетом собственных возможностей (наличия свободного подвижного состава, пропускной способности вокзалов), назначает дополнительные поезда и увеличивает количество вагонов в круглогодичных поездах», - подчеркивает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 2 октября «Укрзализныця» также назначила два дополнительных поезда, соединяющих столицу Украины с Николаевом и Ивано-Франковском.

Справка УНИАН. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») - орган управления железнодорожным транспортом общего пользования, осуществляет централизованное управление процессом перевозок во внутреннем и межгосударственном сообщениях, регулирует производственно-хозяйственную деятельность железных дорог.