«Укрзализныця» приостановила прием заявок на подключение агентов к продаже электронных билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») в связи с проверкой работы автоматизированной системы продажи электронных проездных документов в условиях загруженности, временно приостановила прием заявок на подключение агентских сетей к данному сервису.

«За последнюю неделю в «Укрзализныцю» поступило значительное количество заявок агентов на подключение их к автоматизированной системе продажи электронных проездных (перевозочных) документов. В связи с этим возникла необходимость проверить работу автоматизированной системы при большой нагрузке», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, ранее «Укрзализныця» сообщила о намерении открыть доступ агентским сетям к автоматизированной системе продажи электронных билетов, дающих право на проезд без захода в железнодорожные кассы, с целью их реализации не только через свой официальный сайт, но и через другие каналы обслуживания.

«Любой туроператор или предприятие, которое занимается реализацией билетов и в состоянии выполнить условия агентского договора, может подключиться к первоисточнику без посредников, а именно - к Главному информационно-вычислительному центру «Укрзализныци», - подчеркнули в пресс-службе.

Читайте такжеПродажи ж/д билетов через интернет выросли на 22%В частности, основными требованиями «Укрзализныци» к агентам, претендующим на право доступа к вышеуказанной системе, являются наличие опыта в сфере продажи проездных документов, реализация не менее 6 тыс. электронных билетов ежемесячно, оплата стоимости подключения к такой услуге в размере 50 тыс. грн с НДС.

После подписания агентского договора информационно-вычислительный центр «Укрзализныци» совместно с агентом проводит работы по подключению его системы к сети продаж. В случае, если среднемесячное количество проданных билетов составляет менее 6 тыс., то «Укрзализныця» оставляет за собой право в одностороннем порядке отключить агента от системы и прекратить действие договора, о чем сообщает агенту в письменном виде.

«О восстановлении процесса подключения агентам будет сообщено дополнительно на официальном сайте «Укрзализныци», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, электронный билет действует на 91 пару поездов внутреннего сообщения, в том числе на скоростные поезда категории "Интерсити+".

Системой бронирования и продажи билетов на поезда через Интернет в 2013 году воспользовались почти 5,2 млн пассажиров, что составляет около 8,5% от их общего количества.

Справка УНИАН. Электронный билет можно приобрести исключительно через онлайн-систему продажи на официальном сайте "Укрзализныци". Билеты, приобретенные через другие системы, являются бланками заказа, не имеющими статуса электронных билетов, и подлежат обмену в железнодорожных кассах на проездной документ, дающий право на проезд. Кроме того, электронный билет практически невозможно потерять, поскольку его можно распечатывать неограниченное количество раз из письма, которое приходит на электронную почту клиента.

На другие поезда, кроме пригородных, пассажиры могут через онлайн-систему оформить бланк заказа, который необходимо обменять на билет в любой железнодорожной кассе. Оформление электронных билетов прекращается за час до отправления поезда с начальной станции маршрута.