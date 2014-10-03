Приднепровская железная дорога увеличила перевозку зерна более чем на треть

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в июле-сентябре 2014 года перевезла 602,7 тыс. тонн зерна нового урожая, что на 32,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за указанный период ПЖД задействовала в перевозках зерна нового урожая 9318 вагонов-зерновозов по сравнению с 7087 вагонами за аналогичный период 2013 года.

Как отмечают в службе коммерческой работы и маркетинга ПЖД, среднесуточная погрузка на магистрали составляет 6,6 тыс. тонн зерна (101 вагон), что «полностью обеспечивает потребности грузоотправителей в подвижном составе».

По данным пресс-службы, основные направления перевозок зерновых грузов пролегают через порты и припортовые станции Одесской железной дороги на экспорт, в частности, через станции Черноморская, Октябрьская, Николаев-Грузовой, Ильичевск, Одесса-Порт, Ксениево.

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Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога в январе-сентябре 2014 года сократила погрузку грузов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,7% – до 83,41 млн тонн,

В 2013 году ПЖД увеличила перевозку грузов по сравнению с 2012 годом на 2,1% - до 117,46 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.