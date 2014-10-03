"Днеправиа" с 26 декабря открывает рейс между Харьковом и Ивано-Франковском

Авиакомпания "Днеправиа" с 26 декабря 2014 года по 20 марта 2015 года открывает прямой рейс между Харьковом и Ивано-Франковском, сообщила УНИАН пресс-служба международного аэропорта «Харьков».

Согласно сообщению, "Днеправиа" будет выполнять рейсы два раза в неделю - по понедельникам и пятницам, с вылетом из Харькова в 17:40. 3 января 2015 года, в субботу, запланирован дополнительный рейс в Ивано-Франковск, с вылетом из Харькова в 17:40.

Минимальная стоимость перелета составляет 980 грн.

Кроме того, в связи с началом зимнего туристического сезона авиакомпания Air Arabia с 26 декабря 2014 года возобновляет регулярные рейсы из Харькова в Шарджу (ОАЭ). Время вылета из Харькова – 12:15, прибытие в аэропорт Шарджи – 18:45, говорится в сообщении.

Вместе с тем, авиакомпании МАУ, "ЮТэйр Украина", "Роза ветров" и авиалинии Харькова в зимний период запланировали увеличение частоты рейсов в Египет (Хургада, Шарм-эль-Шейх).

Как сообщал УНИАН, "Днеправиа" с 26 декабря открывает прямой рейс между Одессой и Ивано-Франковском.

Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Авиакомпания обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.