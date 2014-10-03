Приднепровская железная дорога будет ремонтировать военную технику для сил АТО

18:30, 03 октября 2014
Транспорт/Связь
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Приднепровская железная дорога (ПЖД) намерена в кратчайшие сроки осуществить ремонт поврежденной в ходе боевых действий на востоке Украины военной техники для сил антитеррористической операции (АТО), освобождающих регион от российских террористов.

Eugen Sylkin, Facebook

«Приднепровские железнодорожники взялись за короткие сроки поставить на колеса четыре единицы авто- и бронетехники (грузовики «Урал», «КамАЗ», «ГАЗ» и бронетранспортер), что прямо из ремонтных цехов отправится в зону АТО», - сказано в сообщении пресс-службы дороги.

Согласно сообщению, в адрес ПЖД поступило письмо от управления оперативного командования «Юг» с просьбой оказать помощь в проведении ремонта боевой техники, задействованной в проведении АТО.

«Это минимум, что мы можем сделать для общего дела, поскольку люди на востоке жизни свои отдают, а это наш «фронт», наша «передовая». Помогая украинской армии, мы приближаем мир в нашей стране», - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности начальника Приднепровской магистрали Юрия Тищенко.

В частности, поступившие на железнодорожную автобазу ПЖД автомобили «ГАЗ» и «Урал» ранее находились в пользовании бойцов 93-й механизированной бригады и батальона «Донбасс», а вторая пара техники поступила из «законсервированных» военных резервов поселка Гвардейское в Днепропетровской области. 

Также сообщается, что спецзаказ для украинских бойцов поручено выполнить лучшим автослесарям железнодорожной автобазы, которые проведут реставрацию или полную замену автомобильных двигателей, навесного оборудования и пневматики, а также при необходимости обновят аккумуляторы и резину, подготовив технику к работе зимой.

«Работники понимают, для кого и зачем работают, готовы и после работы остаться, и в выходные на работу выйти, чтобы быстро и качественно отремонтировать технику, крайне необходимую нашим бойцам», - цитирует пресс-служба главного инженера автопредприятия Вадима Логвина.

Как сообщал УНИАН, спровоцированный Россией вооруженный конфликт продолжается на Донбассе с апреля 2014 года.

В августе премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что правительство дополнительно выделило на нужды АТО 9,1 млрд грн, которые будут направлены на закупку новой техники и ремонт имеющейся.

Министерство обороны Украины рассчитывает до конца 2014 года закупить и передать украинской армии 145 единиц новейшей военной техники, включая самолеты и вертолеты. 

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.

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