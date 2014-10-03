Приднепровская железная дорога будет ремонтировать военную технику для сил АТО

«Приднепровские железнодорожники взялись за короткие сроки поставить на колеса четыре единицы авто- и бронетехники (грузовики «Урал», «КамАЗ», «ГАЗ» и бронетранспортер), что прямо из ремонтных цехов отправится в зону АТО», - сказано в сообщении пресс-службы дороги.

Согласно сообщению, в адрес ПЖД поступило письмо от управления оперативного командования «Юг» с просьбой оказать помощь в проведении ремонта боевой техники, задействованной в проведении АТО.

«Это минимум, что мы можем сделать для общего дела, поскольку люди на востоке жизни свои отдают, а это наш «фронт», наша «передовая». Помогая украинской армии, мы приближаем мир в нашей стране», - цитирует пресс-служба исполняющего обязанности начальника Приднепровской магистрали Юрия Тищенко.

В частности, поступившие на железнодорожную автобазу ПЖД автомобили «ГАЗ» и «Урал» ранее находились в пользовании бойцов 93-й механизированной бригады и батальона «Донбасс», а вторая пара техники поступила из «законсервированных» военных резервов поселка Гвардейское в Днепропетровской области.

Также сообщается, что спецзаказ для украинских бойцов поручено выполнить лучшим автослесарям железнодорожной автобазы, которые проведут реставрацию или полную замену автомобильных двигателей, навесного оборудования и пневматики, а также при необходимости обновят аккумуляторы и резину, подготовив технику к работе зимой.

«Работники понимают, для кого и зачем работают, готовы и после работы остаться, и в выходные на работу выйти, чтобы быстро и качественно отремонтировать технику, крайне необходимую нашим бойцам», - цитирует пресс-служба главного инженера автопредприятия Вадима Логвина.

Как сообщал УНИАН, спровоцированный Россией вооруженный конфликт продолжается на Донбассе с апреля 2014 года.

В августе премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что правительство дополнительно выделило на нужды АТО 9,1 млрд грн, которые будут направлены на закупку новой техники и ремонт имеющейся.

Министерство обороны Украины рассчитывает до конца 2014 года закупить и передать украинской армии 145 единиц новейшей военной техники, включая самолеты и вертолеты.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.