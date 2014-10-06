Из Донецка в Луганск начали курсировать пассажирские автобусы

Из Донецка в направлении Луганска и Северодонецка (Луганская область) по состоянию на 6 октября начали курсировать пассажирские автобусы, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Кроме того, возобновлены пассажироперевозки в направлении Горловки и Енакиево (Донецкая область). На указанных маршрутах постепенно увеличивается количество задействованных машин, говорится в сообщении.

Автобусы также осуществляют движение в города Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Мариуполь, Славянск, Святогорск, Снежное, Шахтерск, Торез, Амвросиевка Донецкой области.

По данным пресс-службы, из-за сложной ситуации, связанной с безопасностью пассажиров, по-прежнему не ходят автобусы в город Авдеевка (Донецкая область). По этой же причине в направлении Марьинки и Красногоровки пассажирский автотранспорт осуществляет перевозки только в режиме «выходного дня».

Как сообщал УНИАН, 20 сентября в Минске по итогам Трехсторонней встречи контактной группы по урегулированию кризиса в Украине был подписан меморандум. Документ состоит из 9-ти пунктов, в которых содержится запрет на применение всех видов оружия и ведения наступательных действий.

Согласно меморандуму, противоборствующие стороны обязуются отвести свою тяжелую военную технику от условной линии фронта на 15 км каждая. Вдоль всей российско-украинской границы будет работать наблюдательная миссия ОБСЕ.

Первая договоренность о прекращении огня была достигнута 5 сентября также в Минске. Однако, на востоке Украины и боевики, и российские военные продолжают обстреливать мирное население и силы АТО.

По данным руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, в зоне боевых действий на Донбассе самая напряженная ситуация сохраняется в районе населенных пунктов Донецк, Марьинка, Никишино, Счастье, Смелое.