Курсирование поезда Мариуполь - Харьков продлили до 14 октября

Донецкая железная дорога (ДЖД) в связи с повышенным спросом пассажиров продлила период курсирования поезда №521/522 по маршруту Мариуполь - Харьков до 14 октября включительно, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Согласно сообщению, поезд будет отправляться из Мариуполя 8, 10, 12 и 14 октября в 18:48, останавливаться в Волновахе с 20:03 до 20:23 и прибывать в Харьков в 7:50.

В обратном направлении поезд будет отправляться 7, 9, 11, 13 и 15 октября в 18:16, делать остановку в Волновахе с 5:10 до 5:35 и прибывать в Мариуполь в 7:17.

Маршрут поезда проходит через Волноваху, Камыш-Зарю (Запорожская область), Чаплино (Днепропетровская область) и Лозовую (Харьковская область).

Читайте такжеВ октябре пустят дополнительный поезд из Одессы в ХарьковКак сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью изучения потенциального пассажиропотока с 15 сентября по 15 октября продлила маршрут курсирования поезда №526/525 сообщением Харьков - Сватово до станции Рубежное.

«Укрзализныця» в целях обеспечения эвакуации пассажиров из Луганской и Донецкой областей неоднократно назначала дополнительные поезда из восточного региона в киевском направлении, а также увеличивала количество вагонов в составах ряда поездов, курсирующих из Луганска и Донецка.