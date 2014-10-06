Херсонских военных поселят зимой в плацкартные вагоны

В пресс-службе дороги сообщили, что ранее в адрес Приднепровской магистрали поступило обращение с соответствующей просьбой от руководства Херсонской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, вагоны для бойцов подключены к сетям электропитания, обеспечены системами подогрева воды, а также углем для отопления. Кроме того, весь указанный период военнослужащие смогут пользоваться вагоном-рестораном и получать постельное белье. «Железная дорога также помогает в обустройстве площадок для техники и пешеходных дорожек в зоне расположения силовиков - на предприятии выделили нужное для этого количество щебеночно-песчаной смеси», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, спровоцированный Россией вооруженный конфликт продолжается на Донбассе с апреля 2014 года.

Ранее Приднепровская железная дорога заявила о намерении в кратчайшие сроки осуществить ремонт поврежденной в ходе боевых действий на востоке Украины военной техники для сил антитеррористической операции, освобождающих регион от российских террористов.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.