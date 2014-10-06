«Укрзализныця» к ноябрю завершит подготовку путевого хозяйства к зиме

В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что, в целом, работы по подготовке объектов железнодорожной инфраструктуры к бесперебойной работе в осенне-зимний период идут по графику.

В частности, железнодорожники к 1 октября завершили подготовку жилищно-коммунального и социального хозяйства.

Согласно сообщению, железные дороги уже подготовили 110 единиц снегоочистительной техники из 125 машин, а также 83 снегоуборочных машины из 103.

«Дефицита снегоуборочной техники, по словам путейцев, на сегодня нет. В случае сильных снегопадов машины всегда готовы к оперативной передислокации в регионы, которые будут в этом нуждаться», - подчеркивается в сообщении.

По данным пресс-службы, основными направлениями подготовки работы путевого хозяйстве к зиме являются: обеспечение безопасности движения, работа стрелочных переводов в условиях обледенения и снежных заносов, контроль за состоянием путей и рельсов.

С начала подготовки к зимнему сезону специалисты путевого хозяйства «Укрзализныци» подготовили 13 239 комплектов стрелочных переводов с пневмообдувкой из 14 071 единицы и 2341 стрелочный перевод с электрообогревом из 2365.

Также сообщается, что работу путейцев в надлежащих условиях будут обеспечивать пункты обогрева, душевые и помещения для сушки рабочей одежды.

«В зимний период будут приниматься дополнительные меры безопасности: дополнительные осмотры и проверки состояния путей, стрелочных переводов и инженерных сооружений», - подытожили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в зимний период планирует до 1 ноября подготовить 3274 пассажирских вагона, из них 583 единицы пройдут капитальный ремонт, 193 – деповский.