«Укрзализныця» к ноябрю завершит подготовку путевого хозяйства к зиме
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена к 1 ноября завершить подготовку железнодорожного полотна и путевой техники к работе в зимний период.
В пресс-службе «Укрзализныци» сообщили, что, в целом, работы по подготовке объектов железнодорожной инфраструктуры к бесперебойной работе в осенне-зимний период идут по графику.
В частности, железнодорожники к 1 октября завершили подготовку жилищно-коммунального и социального хозяйства.
Согласно сообщению, железные дороги уже подготовили 110 единиц снегоочистительной техники из 125 машин, а также 83 снегоуборочных машины из 103.
«Дефицита снегоуборочной техники, по словам путейцев, на сегодня нет. В случае сильных снегопадов машины всегда готовы к оперативной передислокации в регионы, которые будут в этом нуждаться», - подчеркивается в сообщении.
По данным пресс-службы, основными направлениями подготовки работы путевого хозяйстве к зиме являются: обеспечение безопасности движения, работа стрелочных переводов в условиях обледенения и снежных заносов, контроль за состоянием путей и рельсов.
С начала подготовки к зимнему сезону специалисты путевого хозяйства «Укрзализныци» подготовили 13 239 комплектов стрелочных переводов с пневмообдувкой из 14 071 единицы и 2341 стрелочный перевод с электрообогревом из 2365.
Также сообщается, что работу путейцев в надлежащих условиях будут обеспечивать пункты обогрева, душевые и помещения для сушки рабочей одежды.
«В зимний период будут приниматься дополнительные меры безопасности: дополнительные осмотры и проверки состояния путей, стрелочных переводов и инженерных сооружений», - подытожили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в рамках подготовки пассажирского хозяйства к работе в зимний период планирует до 1 ноября подготовить 3274 пассажирских вагона, из них 583 единицы пройдут капитальный ремонт, 193 – деповский.