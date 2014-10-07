Российский "Аэрофлот" возобновляет рейсы между Москвой и Одессой

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 11 октября возобновляет полеты между Москвой (Шереметьево) и Одессой, сообщила пресс-служба международного аэропорта «Одесса».

По данным пресс-службы со ссылкой на заявленное расписание, авиакомпания будет выполнять по два рейса между городами в день, с прибытием самолетов в Одессу в 00:55 и 09:55, и отправлением в Москву - в 02:40 и в 10:45.

Время полета составляет 2 часа.

На данный момент из Одессы выполняются рейсы в московские аэропорты Домодедово и Внуково.

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Как сообщал УНИАН, «Аэрофлот» отменил свои рейсы Одесса-Москва (Шереметьево) после того, как 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками.