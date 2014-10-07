«Укрзализныця» обнародует список компаний, претендующих на страхование пассажиров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») намерена в ближайшее время опубликовать список компаний, которые подали заявки на участие в открытом конкурсе по отбору страховщика для обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

В пресс-службе «Укрзализныци» УНИАН сообщили, что сегодня, 7 октября, на Львовской, Одесской, Приднепровской, Южной и Юго-Западной железных дорогах состоится раскрытие конкурсных предложений по отбору компании-страховщика.

«Информация о страховых компаниях, которые согласились принять участие в открытом конкурсе для отбора страховщика, будет обнародована на официальном веб-сайте «Укрзализныци», - сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что прежде чем объявить о проведении тендера для выбора страховой компании, «Укрзализныця» провела публичное обсуждение условий данного конкурса. С этой целью «Укрзализныця» разместила в открытом доступе на своем официальном сайте проект конкурсной документации по проведению публичного тендера, предложения по которому рассматривала от участников до 8 сентября. В частности, проект конкурсной документации содержит рекомендации Лиги страховых организаций Украины по основным критериям для отбора страховщика.

Читайте также«Укрзализныця» приостановила прием заявок на подключение агентов к продаже электронных билетовТакже сообщается, что в ходе публичного обсуждения проекта от представителей украинского страхового рынка и общественных организаций поступили предложения и замечания, которые были учтены «Укрзализныцей» и железными дорогами.

Как сообщал УНИАН, тендер по отбору компании-страховщика будет состоять из двух лотов: обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на ж/д транспорте на маршрутах межобластного, междугородного и международного сообщений, а также обязательного страхования пассажиров на маршрутах пригородного сообщения. Срок действия договора с даты составления - до 31 декабря 2015 года.

Ранее «Укрзализныця» отказалась от услуг трех страховых компаний, осуществляющих страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте, - "Украинского страхового дома", «Злагоды» и "Доминанты", выбрав единого страховщика – компанию «Интер-Полис».

Согласно правительственному постановлению от 25 июля № 200 «Об образовании публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», часть акций компании «Интер-Полис», принадлежащих Фонду государственного имущества Украины, были переданы «Укрзализныце», в результате чего она получила контрольный пакет акций в компании.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.