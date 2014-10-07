«Укрзализныця» заявляет об очередной пиар-атаке с целью дестабилизации работы ведомства

В пресс-службе "Укрзализныци" УНИАН сообщили, что речь идет об опубликованном в СМИ обращении Cовета ветеранов и Совета профсоюзов железнодорожного транспорта к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой немедленно снять с должностей генерального директора «Укрзализныци» Бориса Остапюка, его первого заместителя Максима Бланка, директора госпредприятия «Укрзализнычпостач» Александра Лозинского, министра инфраструктуры Максима Бурбака, его первого заместителя Петра Пинкаса, а также инициировать следствие в отношении этих лиц.

«Укрзализныця» имеет все основания считать данное письмо к Президенту исключительно заказным материалом и заранее продуманной спекуляцией профсоюзным авторитетом для расшатывания сплоченного коллектива железнодорожников, дестабилизации их работы, подрыва доверия к руководству отрасли и насаждения протестных настроений в стране», - отмечает железнодорожная госадминистрация.

В частности, в письме к главе государства железнодорожники обвиняют вышеуказанных лиц в «полном развале работы подконтрольных им госпредприятий, вопиющих служебных злоупотреблениях, сдачу сепаратистам и уничтожение Донецкой железной дороги, провал подготовки страны к зиме".

Кроме того, в своем обращении Cовет ветеранов и Совет профсоюзов ж/д транспорта призывает Президента приостановить дальнейшее проведение реформы "Укрзализныци", считая нынешнюю концепцию реформирования «пагубной для отрасли и для всей экономики Украины».

В свою очередь, Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины опубликовал на своем сайте официальное заявление о своей непричастности к распространенному в СМИ обращению Совета ветеранов и Совета профсоюзов железнодорожного транспорта к главе украинского государства.

«Сам характер материала обращения к Президенту Украины, который содержит прямые призывы к «кадровым чисткам» и не имеет никаких реальных фактов ненадлежащего исполнения должностных обязанностей менеджмента «Укрзализныци», свидетельствует о его заказном характере», - добавили в пресс-службе.

В этой связи «Укрзализныця» призывает представителей СМИ придерживаться принципов журналистской этики и не распространять ложную информацию о деятельности железнодорожной отрасли Украины.

В пресс-службе напомнили, что Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины является представительным органом, уполномоченным вести переговоры с «Укрзализныцей» в отношении вопросов, связанных с обеспечением условий труда работников железнодорожной отрасли.

Между «Укрзализныцей» и профсоюзами действует отраслевое соглашение, гарантирующее работникам льготы и социальные гарантии, которое было пролонгировано на 2014-2015 годы в сентябре 2013 года.

Читайте такжеПроверку деятельности «Укрзализныци» завершат до 18 октябряКак сообщал УНИАН, 17 сентября "Укрзализныця" создала комиссию по вопросам профилактики правонарушений и предотвращения коррупции на железнодорожном транспорте, которая занимается организацией работы по укреплению законности и правопорядка на железнодорожном транспорте, а также следит за соблюдением требований антикоррупционного законодательства.

Кроме того, в последнее время руководство «Укрзализныци» отмечало активизацию черного пиара против ведомства. «Укрзализныця» связывала это с тем, что ей удалось сэкономить более 1 млрд грн, сделав госзакупки прозрачными и убрав множество фирм-посредников. Также менеджмент «Укрзализныци» подчеркивал, что нажил себе немало врагов из-за своей борьбы с коррупцией на предприятиях железнодорожного транспорта.