ДТП на переезде в Ивано-Франковской области произошло по вине водителя микроавтобуса - "Укрзализныця"

«6 октября текущего года в 15:10 на 15 км перегона Коломыя - Городенка на нерегулируемом железнодорожном переезде водитель автомобиля Citroen Jumpy грубо нарушил правила дорожного движения: не обращая внимания на дорожные знаки и не убедившись в отсутствии поезда, выехал на переезд, что привело к столкновению со служебным поездом», - сказано в сообщении пресс-службы «Укрзализныци».

В частности, в результате ДТП пострадали женщина, управляющая автотранспортным средством, и двое детей, которые были госпитализированы в Коломыйскую центральную районную больницу.

Согласно сообщению, данное происшествие повлекло за собой задержку в отправлении поезда №458 по маршруту Рахов - Киев со станции Коломыя на 1 час и 15 минут, а также поезда № 6454 сообщением Коломыя - Городенка на 52 минуты.

«Железнодорожники в очередной раз предостерегают водителей автотранспорта от неоправданного риска и нарушений правил пересечения железнодорожных переездов», - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в Украине в январе-сентябре 2014 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на железнодорожных путях и переездах сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5% (на 14 случаев) - до 51 случая, в ДТП погибли 19 человек.

По итогам 2013 года количество ДТП на железнодорожных путях и переездах увеличилось по сравнению с 2012 годом на 4,5% - до 93 случаев, из них 83 ДТП произошли на железнодорожных переездах, 10 - на путях вне переездов, в результате чего погибли 23 человека и 27 были травмированы.

В 2011-2013 годах железные дороги страны капитально отремонтировали 115 переездов, а также оборудовали автоматической светофорной сигнализацией 32 комплекса пересечения путей.

Справка УНИАН. В Украине насчитывается 5422 железнодорожных переезда. Из них 2699 оборудованы автоматической звуковой и светофорной сигнализацией, 1497 - с дежурными и оборудованы шлагбаумами, 1226 - без дежурного и не оборудованы автоматикой.