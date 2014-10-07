Комиссия определила условия конкурса на долгожданную 3G-связь в Украине

Решение принято на заседании комиссии 7 октября. Так, НКРСИ одобрила четвертую редакцию проекта постановления Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы проведения конверсии радиочастотного ресурса Украины в полосах радиочастот общего пользования", которой предусмотрено внесение изменений в нормативно-правовое поле с целью создания условий для внедрение современных радиотехнологий на рынке телекоммуникаций.

Одобренный НКРСИ проект документа предусматривает возможность выдачи лицензий на пользование радиочастотным ресурсом при условии совместного использования общими и специальными пользователями и создает механизм привлечения и использования внебюджетных средств, которые поступят на счета специальных пользователей радиочастотного ресурса для осуществления мероприятий конверсии.

Читайте также3G-интрига: кто удостоится права на связь третьего поколения

Кроме того, доработанным проектом постановления предусмотрено, что НКРС должна обеспечить конкурентный способ предоставления в пользование полос радиочастот 1920-1935 / 2110-2125, 1950-1965 / 2140-2155, 1965-1980 / 2155-2170 МГц (три лота одновременно), по которым победителями тендера будут определяться участники, выполнившие все условия и предложившие самую высокую цену за соответствующую полосу по результатам торгов "с голоса", когда участники голосом поочередно предлагают цену за лот.

Комиссии также поручено разработать и утвердить условия тендера на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины для внедрения радиотехнологии "Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)" в полосах выше упомянутых радиочастот, в которых будет установлены: обязательства победителей тендера будут финансировать в установленном порядке расходы, связанные с конверсией радиочастотного ресурса Украины, дополнительно к стоимости лицензий; минимальную стоимость каждого лота согласно методике расчета, по которой такая стоимость будет определяется с учетом стоимости за 1 МГц радиочастотного спектра на одного жителя Украины на уровне средневзвешенной стоимости продажи такого радиочастотного спектра в Латвии, Турции, Словакии, Румынии, Чехии, Польши, Греции за вычетом расходов, связанных с конверсией радиочастотного ресурса Украины, что составляет 2,443 млрд грн.

Согласно документу, Генштабу Вооруженных Сил, Министерству внутренних дел совместно с Администрацией Государственной службы специальной связи и защиты информации необходимо определить в двухмесячный срок характеристики радиоэлектронных средств, которые будут применяться для проведения конверсии. После выполнения этой задачи, в двухмесячный срок ведомства при участии НКРС должны определить методику проведения расчетов электромагнитной совместимости и нормы частотно-территориального разноса радиоэлектронных средств в вышеупомянутых полосах радиочастот, подлежащих конверсии, а также в полосах радиочастот, которые планируются для применения по результатам конверсии.

Постановлением также рекомендовано НКРСИ вместе с Антимонопольным комитетом Украины, Госслужбой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и Минюстом в установленном порядке внести изменения в Порядок проведения конкурсов или тендеров на получение лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины.

Реализация доработанного постановления позволит увеличить поступления в государственный бюджет Украины на сумму более 7329 млн грн. и предоставляет возможность финансирования конверсии всего диапазона радиочастот, которая определяется тремя лицензиями, победителями конкурса (дополнительно к уплате стоимости лицензий) путем перечисления средств в специальный фонд государственного бюджета в сумме 1,601 млрд грн. Кроме того, внедрение документа обеспечит механизм введения современного стандарта связи, что позволит ускорить темпы роста телекоммуникационного рынка, сформировать существенные основания для новых инвестиций, создание новых рабочих мест, увеличение налогов, улучшение качества услуг в доступе к скоростному Интернету.

Ранее Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G.

9 июля Президент Украины Петр Порошенко пообещал внедрить в Украине 3G и 4G-технологии в ближайшее время. По его словам, это должно дать толчок экономическому развитию страны. Уведомления о заинтересованности в получении новой лицензии подали пять украинских операторов – Киевстар, МТС Украина, Астелит, Укртелеком и Интертелеком.

5 сентября премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что правительство намерено не допустить монополизации рынка 3G-связи компаниями с российским капиталом и в рамках продажи лицензий на такую связь будет пытаться провести открытый конкурс с участием европейских компаний.