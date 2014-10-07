«Укрзализныця» опубликовала список компаний-претендентов на страхование пассажиров

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») обнародовала список компаний, которые подали заявки на участие в открытом конкурсе по отбору страховщика для обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на железнодорожном транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, сегодня, 7 октября, на Львовской, Одесской, Приднепровской, Южной и Юго-Западной железных дорогах состоялось раскрытие конкурсных предложений по отбору компании-страховщика, в ходе которого стали известны компании-участники.

Так, на предоставление услуг по страхованию пассажиров от несчастных случаев на Львовской магистрали претендуют следующие страховые компании: «Днистер», «Нефтегазстрах», «Интер-Полис», «Брокбизнес», «Украинская Пожарно-Страховая Компания» (УПСК), «Доминанта», «Злагода», «Альфа Страхование», «АХА Страхование», «Перша».

На участие в тендере Одесской железной дороги подали заявки «Днистер», «Нефтегазстрах», «Интер-Полис», «Брокбизнес», УПСК, «Доминанта», «Краина», «Злагода», «АХА Страхование», «Перша».

Читайте также«Укрзализныця» заявляет об очередной пиар-атаке с целью дестабилизации работы ведомстваВ конкурсе на предоставление страховых услуг на Приднепровской магистрали участвуют компании «Днистер», «Нефтегазстрах», «Интер-Полис», УПСК, «Доминанта», «Краина», «Злагода», на предоставление услуг на Южной железной дороге участвуют перечисленные компании, а также «Брокбизнес», «АХА Страхование», «Перша».

Компанией-страховщиком пассажиров от несчастных случаев на Юго-Западной железной дороге может стать одна из следующих компаний: «Днистер», «Нефтегазстрах», «Интер-Полис», УПСК, «Брокбизнес», «Доминанта», «Краина», «Злагода», «Перша», «Раритет», «Универсальная».

В пресс-службе напомнили, что прежде чем объявить о проведении тендера для выбора страховой компании, «Укрзализныця» провела публичное обсуждение условий данного конкурса. С этой целью «Укрзализныця» разместила в открытом доступе на своем официальном сайте проект конкурсной документации по проведению публичного тендера, предложения по которому от участников рассматривала до 8 сентября. В частности, проект конкурсной документации содержит рекомендации Лиги страховых организаций Украины по основным критериям для отбора страховщика.

Также сообщается, что в ходе публичного обсуждения проекта от представителей украинского страхового рынка и общественных организаций поступили предложения и замечания, которые были учтены «Укрзализныцей» и железными дорогами.

Как сообщал УНИАН, тендер по отбору компании-страховщика будет состоять из двух лотов: обязательного личного страхования пассажиров от несчастных случаев на ж/д транспорте на маршрутах межобластного, междугородного и международного сообщения, а также обязательного страхования пассажиров на маршрутах пригородного сообщения. Срок действия договора - с даты составления до 31 декабря 2015 года.

Ранее «Укрзализныця» отказалась от услуг трех страховых компаний, осуществляющих страхование пассажиров от несчастных случаев на транспорте, - "Украинского страхового дома", «Злагоды» и "Доминанты", выбрав единого страховщика – компанию «Интер-Полис».

Согласно правительственному постановлению от 25 июля № 200 «Об образовании публичного акционерного общества «Украинская железная дорога», часть акций компании «Интер-Полис», принадлежащих Фонду государственного имущества Украины, были переданы «Укрзализныце», в результате чего она получила контрольный пакет акций в компании.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровские железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.